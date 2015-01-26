تلاش برای احیای جنگل های بلوط کشور/ اقتصاد سبز کلید توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مظاهری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل و معارفه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد سبز به عنوان علم روز محیط زیست و کلید توسعه پایدار مطرح است.

وی گفت: اصل پنجاه قانون اساسی اصلی بسیار مهم و تاثیر گذار است که چهارده سال بعد از آن دنیا در اجلاس زمین در خصوص مباحث این قانون بحث کرد.

مظاهری گفت: کشور ایران یکی از با سابقه ترین کشور های دنیا در عرصه فعالیت های زیست محیطی است که این فرهنگ بیشتر در فلات غربی ایران مشاهده می شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ده درصد از تولید خالص ملی از کشاورزی تامین می شود که یک چهارم نیروهای کاری را به خود اختصاص داده است و همچنین شصت و شش درصد از نیاز غذایی ایرانیان را برطرف می کند که به معنای برد در این زمینه نیست چرا که نود و دو درصد از آب مصرفی کل کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود.

مظاهری ادامه داد: استفاده از روش های سنتی در کشاورزی موجب ایجاد خلاء و کاهش عملکرد تولید می شود.

وی گفت: برای بهبود وضعیت زیست محیطی باید از آینده پژوهی استفاده شود که این خلاء ها را پر کرده و از تکنیک های نوین آبیاری استفاده کنیم.

مظاهری گفت: استان کرمانشاه در رتبه بندی های کشوری پس از استان ایلام دارای رتبه دوم است که این جایگاه حاصل تلاش های فراوان در عرصه آموزش و محیط زیست است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به این که کرمانشاه یکی از معدود استان هایی است که از نعمت طبیعت بکر برخوردار بوده لذا باید از این بستر برای اشتغال زایی و توسعه استان استفاده کرد.

مظاهری گفت: طرح هر دانش آموز یک درخت با کمک آموزش و پرورش درماه درخت کاری اجرایی می شود زیرا درختان بلوط ریه های کشور هستند که قسمت اعظم آنها در کرمانشاه وجود دارد.

وی گفت: بحث آموزش، فرهنگ سازی و کار های پژوهشی باید جدی گرفته شود و در همین راستا با صندوق نو آوری و شکوفایی تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم که بر مبنای آن چهار صد شغل سبز با توجه به موقعیت استان کرمانشاه ایجاد می شود.

مظاهری با بیان این که شش مورد از طرح های اقتصاد مقاومتی اجرا شده در استان در راستای اقتصاد سبز و امنیت غذایی بوده است گفت: غار ها و سراب های استان کرمانشاه می توانند منابع درآمدی عظیم برای استان باشند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار داشت: سازمان محیط زیست، محیط ایست برای توسعه اقتصاد استان نیست، بلکه معتقد است باید در چارچوب مقررات و الزامات عمل شود تا در کنار توسعه یافتن اقتصاد استان به محیط زیست آسیبی نرسد.