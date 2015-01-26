به گزارش خبرنگار مهر، سیدعماد حسینی در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین سیاست‌های حمایت از ساخت داخلی کالا و تجهیزات نفتی، گفت: در طول چند سال گذشته برخی از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه ای در فهرست ممنوع المعامله ها قرار گرفتند.

معاون امور مهندسی وزیر نفت با اشاره به دستورات جدید بیژن زنگنه وزیر نفت برای بازنگری در لیست شرکت‌های ممنوع المعامله، اظهار داشت: پس از بازنگری مجدد، ٧٠ تا ٨٠ درصد این شرکت‌ها در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار نگرفتند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر طرح آزمایشی سامانه الکترونیکی کالا در وزارت نفت آغاز شده است، یکی از مهمترین اهداف راه اندازی سامانه الکترونیکی کالا در وزارت نفت را خرید متمرکز کالا و تجهیزات در سطح صنایع نفت و گاز اعلام کرد و یادآور شد: برای تشکیل این سامانه چهار کمیته در چهار شرکت اصلی شکل گرفته است و هر شرکت لیست خود را در اختیار این سامانه قرار داده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ١٦٠٠ تا ٢٠٠٠ شرکت برای حضور در این سامانه اعلام آمادگی کرند، بیان کرد: پیش بینی می‌شود با راه اندازی این سامانه خطاهای انسانی در خرید کالا به حداقل کاهش یابد، ضمن آنکه تا پایان سال‌جاری استفاده از فهرست مشترک (وندورلیست) وزارت نفت و کاربرد سامانه الکترونیکی کالا به صورت کامل عملیاتی خواهد شد.

حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه برای نخستین بار در کشور سند نظام‌نامه مدیریت دارایی های فیزیکی تهیه و در نیمه نخست خردادماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید، تاکید کرد: نظام نامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی براساس استاندارد PAS٥٥ تهیه شده و هم اکنون در بیشتر کشورهای بزرگ نفتی و غیر نفتی دنیا ملاک صیانت از دارایی‌های فیزیکی قرار گرفته است.

به گفته معاون وزیر نفت، این استاندارد با گذراندن دوره صلاحیت کاربردی به استاندارد جهانی تبدیل و در قالب ISO ٥٥٠٠٠ و در ده حوزه استراتژی، منابع انسانی، مراقبت‌های پایه، مدیریت قطعات و مواد، مدیریت جریان کار، سیستم‌های پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، مدیریت عملکرد، کارگروهی، رویکردهای دارایی محور و بهینه سازی فرایندها به شرکتها عرضه شده است.

این عضو کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صنعت نفت هم در خصوص روند مقابله با مفاسد نفتی در صنعت نفت خاطرنشان کرد: تاکنون ١١ گلوگاه فساد در صنعت نفت شناسایی شده است. کارگروه‌هایی در چهار شرکت اصلی وزارت نفت در همین زمینه تشکیل شده است، این موارد به آنها اعلام و از آنها خواسته شده است تا در صورت مشاهده مواردی، آن را طی گزارشی به کمیته اعلام کنند.