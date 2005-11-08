كتابهاي سال قبل بايد با تخفيف بيست درصد عرضه شود / ايجاد شركتهاي سراسري توزيع كتاب ممكن نيست

تخفيف هاي بالا آفت شبكه توزيع

به گزارش مهر ، مدير نشر روزبهان دراين باره مي گويد : افرادي كه در كتابفروشي مي خواهند كار كنند بايد ليسانسيه باشند و به حوزه ادبيات و كتابداري آشنا باشند به كار گيري چنين افرادي با تخفيف هاي بالا براي ناشران و كتابفروشان مقدور نيست .

وي در ادامه مي افزايد : مهترين مشكلات در توزيع كتاب مربوط به تخفيف هاي بالا در اين زمينه است و بالا بودن تخفيف ها امكان هرگونه فعاليتي براي به كار گيري نيروهاي متخصص و كار آمد در حوزه فروش كتاب و توزيع را از ناشران مي گيرد .

مدير نشر روزبهان در ادامه در باره ديگر مشكلات اين حوزه مي گويد : تخفيف هاي پنجاه و شصت درصد براي كتاب كه در ايران وجود دارد غير متعارف است .

وي به ناشران پيشنهاد مي كند همانند كشور هاي خارجي كتابهايي كه يكسال از چاپ آنها مي گذر با تخفيف سي درصد به مردم بفروشند و اين باعث رونق بازار كتاب خواهد شد .



كتابفروشي هاي شهرستان بسيار كوچك است

به گزارش مهر ، اما " علي اصغرعلمي " اعتقاد دارد اين طرح ها جوابگو نيست ، وي مي گويد : در شرايط كه در كشور ما وجود دارد بهترين پخشي هاي كتاب هم نمي توانند ادعا كنند كه خيلي موفق هستند و هيچ نقصي در كارشان وجود ندارد . با وجود توليد ساليانه سي هزار عنوان كتاب در كشور چگونه يك كتابفروشي 12 متري در شهرستان كه مجبور است به جز كتاب كالاهاي ديگر هم بفروشد ، مي تواند اين همه كتاب را به نمايش بگذارد .

وي تصريح كرد : ما در كشور از نظر رساندن كتاب به اقصي نقاط و مناطق مختلف هيچ مشكلي نداريم و با انواع امكانات مي توانيم كتاب را در سريع ترين زمان به شهرستان ها ارسال كنيم منتها آيا در اين مناطق امكان عرضه كتاب وجود دارد ؟

مدير پخش علمي در ادامه افزود : من بيش از سي سال است كه در زمينه توزيع كتاب فعاليت مي كنم اما تا اين لحظه به جز به ايجاد شبكه كتابفروشي هاي زنجيره اي به نتيجه ديگري نرسيده ام و تنها راه رونق كتاب در كشور را ايجاد كتابفروشي هايي زنجيره اي مي دانم كه اگر ايجاد شود بسيارمي تواند در اين زمينه موفق باشد .به دليل مشكلات بومي كه در زمينه توليد كتاب وجود دارد نمي توانيم به ايجاد يك اتحاديه پخش كتاب ملي اميدوار باشيم .

هيچ قانوني در زمينه توزيع كتاب وجود ندارد



رستمي پور درباره عمده ترين مشكلات توزيع اعتقاد دارد : كل سيستم توزيع در كشور ما مشكل دارد و نمي توان به راحتي نقطه اي را مشخص كرد و روي آن انگشت گذارد .

وي قانون مند نبودن سيستم توزيع را از عمده ترين مشكلات عنوان كرد و افزود : پخش هاي كتاب در اين با سلايق و علايق خودشان و براساس موازيني كه سودبيشتري برايشان داشته باشد اقدام مي كنند و از هيچ قانون و ضابطه اي هم در اين رابطه تبعيت نمي كنند .

مدير نشر نورالثقلين در ادامه خاطرنشان كرد : فقدان قانون و ساختار مشخص در اين زمينه باعث مي شود تخفيف هاي بالا براي توزيع كتاب به وجود بيايد و اين مساله به آشفتگي توزيع كتاب در كشور دامن زده است .

وي در ادامه افزود : بيشترين سنگيني اين تخفيف ها بر روي دوش ناشران است و افرادي كه براي توزيع كتاب اقدام مي كنند هرچند خدماتشان ارزشمند است اما قانون مند نيست و مشكلات بسياري را ايجاد كرده است .

اين ناشر در زمينه اقدامات وزارت ارشاد در زمينه توزيع كتاب گفت : اقدامات وزارت ارشاد در اين زمينه هم بيمار گونه است و آن طوري كه بايد و شايد و به نحومطلوب در اين زمينه عمل نمي شود .