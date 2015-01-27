ارائه یک روش درمانی جدید در ارتودونسی/ کاهش فشار به استخوانها و فک

آرش پورستاربجه میر، مجری طرح «بهینه قرارگیری ایمپلنت کامی به روش آنالیز اجزای محدود» و دندانپزشک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زاویه درمان، در افراد با دندان های جلوزده در فک بالا به کار می رود چراکه می تواند روش مناسبی برای درمان و برگرداندن به حالت اولیه دندانی باشد.

پژوهشگر مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی با اشاره به اینکه شناسایی زاویه قرار گیری ایمپلنت کامی می تواند به عنوان روشی جدید در ارتودنسی باشد، اظهارداشت: در این تحقیقات، زوایای ۹، ۳۰،۴۵، ۵۵، ۷۰، ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۵۰ در ایمپلنت های کامی اندازه گیری شده و در نهایت توانستیم بهترین زاویه را بدست آوردیم.

وی با تاکید بر اینکه بهترین زاویه قرارگیری ایمپلنت های کامی، ۳۰ درجه است، اظهار داشت: از این طریق با بهینه سازی زاویه قرارگیری ایمپلنت های کامی از طریق شبیه سازی سه بعدی و به روش آنالیز اجزای محدود، کمترین تنش به استخوان های فک و صورت وارد می شود و این درمانی است که از لحاظ پایداری و میزان موفقیت بیشترین میزان را دارد.

به گزارش مهر، این طرح، در بیستمین جشنواره تحقیقات پزشکی رازی در کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی، در رتبه محقق جوان برگزیده شده است.