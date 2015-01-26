بیکاری زنان 2 برابر مردان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به بیان توجه به زنان در برنامه ششم توسعه به عنوان عامل توسعه، گفت: مشارکت زنان در فناوری های ارتباطی باید افزایش یابد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: من اعتقاد دارم باید در برنامه ششم توسعه به زن به عنوان عامل تولید نگاه شود و این عامل به طور مستقل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فیروزآبادی با تاکید بر بسترسازی مناسب برای مشارکت اقتصادی زنان در جامعه گفت: مشارکت اقتصادی، زمینه ساز مشارکت اجتماعی آنان است؛ هر چند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی ملازمه وجود دارد ولی توسعه اقتصادی کیفی تر است.

وی با تاکید بر ظرفیت بالای زنان در فعالیت های اقتصادی خاطرنشان کرد: حضور در دنیای تکنولوژی های جدید مانند ICT می تواند بر مشارکت زنان بیافزاید، چرا که در این حوزه امکان کار از دور هم وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: عامل دیگری که مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان را افزایش می دهد توجه به NGO هاست؛ به خصوص با توجه به ویژگی های احساسی زنان می توانیم از نیروی عظیم آنها در امور خیریه استفاده کنیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: ما در سازمان بهزیستی گروه های همیار را تشکیل داده ایم و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 800 گروه همیار داریم. برنامه های توسعه در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم تحت عنوان نوسازی با رهبری غربی ها راه اندازی شده که هدف آن نوسازی اقتصادی و حرکت سریع به سمت صنعتی شدن بود و در این راه برنامه های توسعه از بالا به پایین و یا تکیه بر فناوری و سرمایه بود و در دهه 50 تا 70 میلادی این برنامه ها پیاده سازی شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که در این برنامه های توسعه بحث مشارکت زنان از بالا به پایین طراحی شده بود، مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایین و نسبت به مردان یک به پنج بوده، در حالی که مشارکت اقتصادی زنان در منطقه خاورمیانه نسبت یک به چهار دارد.

قائم مقام وزیر کار تاکید کرد: بدون شک اگر انقلاب اسلامی در ایران رخ نمی داد، مشارکت اجتماعی زنان اینگونه افزایش نمی یافت اما هم اکنون سهم زنان در آموزش عالی بیش از مردان است و در آموزش های فنی و حرفه ای نیز 57 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: با وقوع انقلاب در ایران، آشتی سنت و مدرنیته انجام شد و زنان را به صحنه مشارکت اجتماعی آورد به طوری که در سال های 91 و 92 نسبت زنان شاغل در حوزه های مدیریتی در بسیاری از سازمان ها از مردان پیشی گرفت.

وی با بیان اینکه البته آمارهای نگران کننده نیز وجود دارد زیرا بیکاری زنان دو برابر مردان است افزود: در همه کشورهای دنیا عموما نرخ بیکاری زنان بیش از مردان است. در برنامه پنجم توسعه مشکلاتی در طراحی اقتصادی کشور داشتیم و به همین دلیل مشارکت اقتصادی زنان پایین آمد.

فیروزآبادی با بیان اینکه شاید در طراحی نقش زنان اقدام اساسی صورت نگرفته است اظهارداشت: هم اکنون حضور زنان در بخش صنعت کم و بخش کشاورزی و خدمات بسیار بالا است.

قائم مقام وزیر کار با اشاره به اینکه باید در برنامه ششم توجه ویژه‌ ای به حضور زنان در عرصه‌ های مختلف و به ویژه اقتصادی شود گفت: باید در این برنامه به زنان به عنوان عامل توسعه توجه شود و شرایط و بستر لازم برای مشارکت اقتصادی زنان فراهم شود.