به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع) در قم برگزار می شود. با دکتر مسعود معینی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و مسئول دبیرخانه همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع)، درباره اهداف دبیرخانه از برگزاری همایش و روند اجرایی طی شده از ابتدا تاکنون، گفتگویی انجام شده است که متن این گفتگو از نظر شما می گذرد:
وقتی از سبک زندگی سخن به میان می آید مجموعهای از تعاریف و اصطلاحات علمی مطرح میشود و پیچیدگی مواجهه با این مفهوم را زیاد میکند، با توجه به تجربه شما در این همایش و به دور از این اصطلاحات، برداشت شما از مفهوم سبک زندگی چیست؟
صرف نظر از تعاریف مشهور و علمی و آکادمیک سبک زندگی که در کتب مختلف و در کلام اندیشمندان این حوزه و شاخه های مختلف مطرح می شود، می توانیم بگوییم که سبک زندگی، عادات رفتاری است که به طور روزمره در عرصه های مختلف زندگی ما جریان دارد و این عادات بر فرایند رفتاری زندگی ما حاکم است.
سر منشأ این عادات رفتاری، به طور قریب و بعید، یکسری مبانی و بینشها و گرایشهاست. این قرب و بعد، نکته مهمی است؛ یعنی برخی از این عادات رفتاری به طور ناخودآگاه و برخی از آنها آگاهانه از بعضی بینشها و گرایشها سرچشمه میگیرند. اما نکته بسیار مهم این است که انسان، موجودی مختار و مراد است و می تواند همه عادات رفتاری اش را بر اساس مبانی اندیشهای و بینشهایش تنظیم کند. در حقیقت، رفتارهای ما در عرصه های مختلف زندگی، اعم از فردی و اجتماعی، بازنمایی بینشها و گرایشهای ماست. این یک نکته مهم و کلیدی است که باید به آن توجه بکنیم.
بر این اساس ما در باب سبک زندگی، با توجه به مبانی بینشی و گرایشی که به آنها اعتقاد داریم، الگوهایی خواهیم داشت که ما را به طور خودآگاه به سمت هر چه بیشتر جریان یافتن آن بینشها و گرایشها در زندگی و رفتارهایمان هدایت کنند؛ الگوهایی که در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی مابه ازای و رفتارهای بدیل داشته باشند یا در مجموعه رفتارها یا گفتارهاشان ناظر بر این موضوعات صحبت کرده باشند. حتی اگر نتوانیم یک رفتار را از روی آن الگو بدیلسازی کنیم و این رفتار خاص در آن الگو مصداق نداشته باشد، بتوانیم اصول موضوعه ای را از آن الگو استخراج کنیم که این اصول بتواند ما را به مصداقهای خارجی از الگو درباره آن موضوع برساند.
انسانها در طول زمان و در جوامع مختلف به دنبال این الگو بوده اند و براساس این الگو، به طور خودآگاه در جوامع مختلف، متناسب با بینشها و گرایشها و مبانی اعتقادی و نظری که داشتند، مجموعه رفتارهایی شکل گرفته که رفتارهای اجتماعی بروز و ظهور بیشتری دارد و بهتر میشود درباره اش قضاوت کرد. منبع دیگر رفتارهای انسان که در حقیقت، رفتارهای انسان برآمده از آن است، حالات قلبی و به اصطلاح، گرایشهای قلبی انسان است. حالات قلبی در حقیقت، تعینبخش بینشهای انسان است و بسیاری از رفتارها نماد این حالات قلبی هم هستند؛ به ویژه واکنشهای اخلاقی مثل خشم، خوشحالی، ایثار، انفاق و ... که در طول زندگی در جامعه داریم، البته تأکید می کنم که این مطالب بر اساس یک نظام و ترتیب علمی نیست؛ بلکه اصول حاکم بر رفتارهای انسان را که سبک زندگی بر اساس آنها ساخته می شود، بیان می کنیم. به هر حال انسان، چه در حالت فردی و چه در حالت جمعی، به وسیله این الگوها که هم نظام بینشی، هم نظام گرایشی و هم نظام رفتاری او را شکل می دهند، سبک زندگی را مدیریت میکند.
با توجه به این بیان الگوی قابل بهرهبرداری برای ما چیست؟ الگویی که بتوان برای نوع بشر ارائه داد؛ بشری که بخواهد بر اساس فرامین الهی زندگی کند نه هر انسانی؟
با توجه به مبانی بینشی و مجموعه گرایشهای ما، بهترین الگو برای ما اهل بیت(ع) هستند که باید بتوانیم از سیره فعلی و قولی و تقریری آنها و مجموعه روایات مأثور از ایشان، اصول موضوعهای را در باب مجموعه عرصههای زندگی استخراج کنیم و به عنوان الگو در زندگی زمینی و روزمره خودمان جاری و ساری بگردانیم. معیار ما برای اینکه بفهمیم آیا سیره اهل بیت(ع) میتواند به این اطلاق و اتقان به اصول موضوعه و الگوی زندگی ما تبدیل شود یا نه، سازگاری آن با فطرت انسان است.
قدر مشترک نوع بشر، اعم از اینکه مسلمان باشد یا غیرمسلمان ، دیندار باشد یا بیدین، به خدا معتقد باشد یا نباشد، فطرت و شاکله وجودی اوست. ما باید ببینیم که آیا مجموعه گفتار و رفتار و سیره اهلبیت(ع)، با فطرت و این شاکله وجودی مشترک انسان که دو شاخصه اصلی آن، میل به کمال و تنفر از نقص است، سازگار هست یا نه؟ اگر سازگار باشد، ثابت می کند که بهتر از این الگو وجود ندارد و هر الگوی دیگری که میخواهیم نازل منزله اهلبیت(عم) قرار بدهیم باید چنین شاخصهای را داشته باشد؛ یعنی دارای بیشترین سازگاری با فطرت باشد و البته بنا بر مبانی اعتقادی ما، در یک چارچوب دینی هم قرار داشته باشد.
لذا به سراغ سبک زندگی اهلبیت(ع) رفتیم تا در فرایندی بتوانیم با واکاوی ابعاد مختلف زندگی ایشان و سیره و قول و فعل این ائمه معصوم الگوهای رفتاری را که میتواند در زندگی روزمره ما جاری و ساری شود و شاخص رفتار ما در عرصه های مختلف زندگی قرار گیرد، استخراج کنیم. یعنی شاخصهایی در دست داشته باشیم که رفتارمان را بر اساس آنها تنظیم کنیم.
در این مسیر دغدغههایی هم داشتیم؛ ازجمله اینکه برای الگو قرار دادن اهلبیت(عم) درجامعه علمی و سطوح مختلف اجتماعی چه دقتهایی باید صورت گیرد؛ چه ضعفهایی در شناخت الگوی اهلبیت(ع) داریم، چه ضعفهایی در متون پژوهشی داریم، چه ضعفهایی در حوزه های ترویجی داریم، رسانه چه وظیفه ای دارد و نهادهایی مثل مجمع جهانی اهلبیت(ع) چه نقشهایی را باید به عهده بگیرند.
فرآیند کاری همایش چگونه بوده است؟
مسئولیت دبیرخانه همایش سبک زندگی اهل بیت(ع) را به بنده سپردند و الحمدلله توفیق خدمتگزاری مکتب اهل بیت را به دست آوردم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اما در این مسیر اگر حمایتهای فکری، علمی، مادی و معنوی دیگران نبود این گام با موفقیت نسبی و در مسیر تحقق اهداف تعیین شده اش برداشته نمیشد. تشکر ویژه از حمایتهای آیت الله اختری دبیرکل مجمع و مدیریت، راهنماییهای عالمانه و حمایتهای همدلانه حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی، معاون امور فرهنگی مجمع که دبیرخانه همایش زیر نظر وی و در این معاونت فعالیت میکرد. نکته مهم این است که این کار در حقیقت گام اول در بررسی سبک زندگی اهلبیت(ع) است و هیچ ادعایی نداریم که سبک زندگی اهلبیت(عم) را استخراج کردهایم و میتوانیم این را به همین شکل استفاده کنیم و در همه حوزهها ترویج کنیم.
هرچند محصولاتی تولید شد که به نظرم، اگر خوب ترویج شوند، مردم در سطوح مختلف اجتماعی میتوانند از آنها استفاده کنند؛ اما هنوز این گام اول است و بدون شک، ظرفیتی که به منبع لایتناهی وحی متصل است و در تمام حوزه های زندگی ما دارای رأی و نظر و حرف است و اساساً مدعی هستیم که برای تمام ابعاد و ساحات زندگی انسان برنامه دارد، با چند همایش و مقاله و نشریه و نشست، کارش تمام نمیشود، لذا این یک پیشدرآمدی است بر بررسی سبک زندگی اهلبیت(ع) و استخراج راهبردهای کلان و راهکارهای مورد نیاز زندگی ما و امیدواریم مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه بتواند این کار را خوب پیش ببرد.
در طول این مدت چه محصولاتی را آماده کردید و در دست چاپ دارید؟
ما برای زمینهسازی بحث سبک زندگی اهلبیت(ع) و واکاوی ابعاد مختلف آن، نشریه ای را از سال گذشته راهاندازی کردیم که مخاطبان ویژه آن، افرادی بودند که تمایل داشتند در حوزه سبک زندگی اهل بیت(ع) از راه دور فعالیت علمی بکنند؛ از جمله حدود چهارصد نفری که برای ما چکیده فرستادند یا پانصد ششصد نفری که در فرایند کاری با ما همکاری داشتند و کسانی که در محیطهای دانشگاهی یا حوزوی در بحث سبک زندگی اهلبیت(عم) کار میکنند.
دو جلد مجموعه مقاله داریم که چهل و شش مقاله در آن چاپ می شود. این مقالات که از بین حدود سیصد و بیست مقاله انتخاب شده، با توجه به کمبود منابع در حوزه سبک زندگی اهلبیت(عم) و نو بودن این عرصه، باز هم جای کار دارد و امیدواریم روز به روز قویتر و غنیتر شود و کارهای جدیدی تولید بشود. برخی از این مقالات در مجلات علمی پژوهشی منتخب نیز چاپ خواهد شد که با توجه به طولانی بودن فرایند چاپ مقاله در این مجلات، انشاءالله در بهار سال آینده، آماده خواهد بود.
چهار جلد مجموعه داستانک داریم که مجموعهای از چهارصد روایت، با توجه به بررسی سندی و دلالی دقیق است که در چهار بحث ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده، ارتباط با مردم و ارتباط با محیط زیست، بازنمایی و در کنار هم چیده شده است. فکر میکنم این مجموعه داستانکها منشور مناسب و خوبی برای اقشار مختلف جامعه باشد که از سنین پایین تا بالا میتوانند از آن استفاده کنند.
یکی ـ دو جلد کتاب، از جمله دو پایان نامه هم در کمیته علمی تصویب شد که چاپ بشود. یک جلد هم در باب آداب همسایهداری در سبک زندگی اهل بیت(ع) است که اگر به همایش برسد، رونمایی میشود و اگر نرسید، بعد از همایش در خدمت مخاطبان قرار می گیرد. مجموعه منشورات حدود پانزده جلد است که روز همایش رونمایی می شود. مجموعه چکیده ها هم هست که از بین چهارصد و ده چکیدهای که به کنگره و دبیرخانه همایش رسیده، حدود دویست و سی چکیده انتخاب شده است.
یکی از ویژگیهای این همایش همکاری پنج فصلنامه علمی پژوهشی با همایش بود که مقالات تأیید شده علاوه بر چاپ در مجموعه مقالات همایش در این فصلنامه ها نیز به چاپ رسید. فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان شناسی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه انجمن علمی مطالعات سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی و فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ در آیینه پژوهش که از مسئولان این نشریات تشکر و قدردانی میکنیم. برنامهای هم داریم برای اینکه از مجموع سیصد و چند مقاله و چهارصد و دو ایده ای که به همایش رسیده، نهایت استفاده را بکنیم.
در روند ارزیابی مقالاتی که به دبیرخانه همایش رسیده از چه نهادها و افرادی کمک گرفتید؟
اهل فن می دانند که یک از سخت ترین مراحل هر همایش علمی، فرایند ارزیابی مقالات است. ارزیابان بزرگواری در نهادهای مختلف علمی، اعم از حوزوی و دانشگاهی در ارزیابی این مقالات با ما همکاری کردند؛ ازجمله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مؤسسه امام خمینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و افراد مختلف در دانشگاه قم و دانشگاه تهران، دانشگاه معارف اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم و گروه تاریخپژوهی جامعة المصطفی(ص) العالمیه و قطب روانشناسی مثبت و گروه روانشناسی اسلامی دانشگاه اصفهان، البته پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به طور ویژه در فرایند ارزیابی مقالات با ما همکاری کردند و در فرایند برگزاری همایش هم زحماتی کشیدند که همینجا از آنان تشکر میکنم و امیدوارم این همکاریها بین نهادهای علمی داخل حوزه و نهادهای دانشگاهی همچنان پایدار باشد و ادامه پیدا کند.
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