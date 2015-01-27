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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۲

در «زمستان، فصل آخر» تصویر می‌شود

شکارچیان بی‌رحم و پسری که پرندگان زخمی را تیمار می‌کند

شکارچیان بی‌رحم و پسری که پرندگان زخمی را تیمار می‌کند

تهیه‌کننده و کارگردان «زمستان، فصل آخر» از انگیزه‌های ساخت این مستند درباره پرندگان بعضا کمیابی که زمستان، آخرین فصل زندگی آنها می‌شود سخن گفت.

مریم سادات مومن زاده تهیه کننده و کارگردان مستند «زمستان، فصل آخر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت این اثر توضیح داد: در سرخ‌رود شهرستان فریدونکنار شکارچیان غیرقانونی هستند که پرندگان مهاجر را به روش‌های غیرسنتی و گروهی صید می‌کنند؛ پرندگانی که از مناطق سردسیر سیبری به این منطقه مهاجرت کردند و با ورود به سرخ رود فصل انتهایی زندگی‌شان با شکارهای غیرقانونی رقم می‌خورد.

وی افزود: متاسفانه شکارچیان در این منطقه با استفاده از روش‌های صید غیرمجاز مانند تور هوایی و شب دام در هر مرحله از شکار تعداد زیادی از پرندگان مهاجر را به صورت دسته جمعی شکار کرده و در این میان برخی از پرندگان نادر و کمیاب دیگر نیز به دام این صیادان می‌افتند.

این مستندساز ادامه داد: این پرندگان پس از صید یا سر از منازل شخصی و قفس‌های خصوصی در می‌آورند یا اینکه به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می‌شوند.

مومن‌زاده یادآور شد: در مستند «زمستان، فصل آخر» ما به سراغ تعدادی از این شکارچیان رفتیم و درباره علت گرایش آنها به صید غیرمجاز پرسیدیم. در این مستند همچنین ما روش‌های صید سنتی را معرفی کردیم. این مستند قرار است در دو قسمت 40 دقیقه‌ای امروز سه‌شنبه هفتم بهمن ساعت 17 و چهارشنبه هشتم بهمن ساعت 20 از شبکه یک سیما روی آنتن برود.

تهیه کننده و کارگردان مستند «زمستان، فصل آخر» در پایان تأکید کرد: در این مستند ما جوانی به نام محمدعلی الله‌قلی را معرفی می‌کنیم که او از طرفداران حقوق حیوانات است و چند سالی است که در فصل سرما با استقرار در منطقه فریدونکنار پرندگانی را که شکارچیان با روش‌های غیرسنتی صید، زخمی می‌کنند نگهداری و تیمار کرده و پس از بهبودی در طبیعت رهاسازی می‌کند.

کد مطلب 2474467

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    نظرات

    • مهين اسماعيلي ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
      0 0
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      اين برنامه رو ديدم واشك ريختم چطور انسان ميتونه اينقدر بي رحم باشه اىن هم نوعي شكنجه به حساب مياد مگه اونها حس ندارند متشكرم از برنامه خوبتون بيشتر از اينها پخش كنيد بلكه وجدان بعضي بيدار شه ودولت مردان هم بيشتر جدي بگيرند
    • مهرداد.پیشمرگ طبیعت ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
      0 0
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      سلام بر شما و همه دوستداران طبیعت ایرانی.دمتون گرم و درود بر شما برای اینکه با صدای بلند گفتید ما هستیم.زنده باد.مطمعنأ ما هم کنار شما هستیم و حمایتتان میکنیم.به امید روزی که بتونیم این فرهنگو اینقدر پروارش کنیم که همه پرندگان دنیا برای رسیدن فصل سرما و اومدن به ایران لحظه شماری کنند و مهمان نوازی ایرانی را به معنای واقعی که در فرهنگ غنی ما ایرانیان هست به این زبون بسته ها ثابت کنیم و با مهربانی و محبت به پرنده ها و همه موجودات بتونیم جبران خسارت ناچیزی از آنها بکنیم بابت این همه سال بیرحمی .
    • جلال حتم خانی ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      پس آخه این محیط زیست کجاست؟ چرا هیچ دخالتی نمی کنه؟مگه میشه تو روز روشن این طوری همه چیز قلع وقمع بشه وکسی هم نباشه؟واقعا کسی نیست به داد این بی زبان ها برسه

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