مریم سادات مومن زاده تهیه کننده و کارگردان مستند «زمستان، فصل آخر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت این اثر توضیح داد: در سرخرود شهرستان فریدونکنار شکارچیان غیرقانونی هستند که پرندگان مهاجر را به روشهای غیرسنتی و گروهی صید میکنند؛ پرندگانی که از مناطق سردسیر سیبری به این منطقه مهاجرت کردند و با ورود به سرخ رود فصل انتهایی زندگیشان با شکارهای غیرقانونی رقم میخورد.
وی افزود: متاسفانه شکارچیان در این منطقه با استفاده از روشهای صید غیرمجاز مانند تور هوایی و شب دام در هر مرحله از شکار تعداد زیادی از پرندگان مهاجر را به صورت دسته جمعی شکار کرده و در این میان برخی از پرندگان نادر و کمیاب دیگر نیز به دام این صیادان میافتند.
این مستندساز ادامه داد: این پرندگان پس از صید یا سر از منازل شخصی و قفسهای خصوصی در میآورند یا اینکه به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق میشوند.
مومنزاده یادآور شد: در مستند «زمستان، فصل آخر» ما به سراغ تعدادی از این شکارچیان رفتیم و درباره علت گرایش آنها به صید غیرمجاز پرسیدیم. در این مستند همچنین ما روشهای صید سنتی را معرفی کردیم. این مستند قرار است در دو قسمت 40 دقیقهای امروز سهشنبه هفتم بهمن ساعت 17 و چهارشنبه هشتم بهمن ساعت 20 از شبکه یک سیما روی آنتن برود.
تهیه کننده و کارگردان مستند «زمستان، فصل آخر» در پایان تأکید کرد: در این مستند ما جوانی به نام محمدعلی اللهقلی را معرفی میکنیم که او از طرفداران حقوق حیوانات است و چند سالی است که در فصل سرما با استقرار در منطقه فریدونکنار پرندگانی را که شکارچیان با روشهای غیرسنتی صید، زخمی میکنند نگهداری و تیمار کرده و پس از بهبودی در طبیعت رهاسازی میکند.
نظر شما