مدير نشر اختر شمال قم : پخش كتاب در ايران در انحصار كارتل هاي اقتصادي است

جواد فراهاني در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر درباره كارتل هاي توزيع كتاب در ايران ، گفت : شبكه اي از توزيع كنندگان كتاب در استان ها فعاليت مي كند كه به جز از ناشران هم فكر و همسو با خود از ديگر ناشران كتابي قبول نمي كند و اجازه پخش كتاب هاي ديگرا را هم نمي دهد .



وي با اشاره به اين كه تنها سي در صد از توليد كتاب كشور در خارج از تهران صورت مي گيرد ، افزود : اگر ناشري در خارج از تهران فعاليت كند اين به اين معنا است كه حرفه اي نيست چرا كه همه ناشرزان در تهران تمركز دارند و لازمه حرفه اي بودن از ديد خيلي از ناشران حضور در تهران است .

فعال ترين ناشر شهرستاني در سال 1383 ، در ادامه افزود : من در سال گذشته درهرهفته يك عنوان كتاب منتشر كردم و به شبكه هاي پخش فرستادم اما تقريبا نود درصد از اين كتاب ها مرجوع شد و دليل آنها هم اين است كه كتاب مذهبي مخاطب ندارد .

وي در ادامه خاطرنشان كرد : متاسفانه در حوزه كتاب هاي مذهبي هم روابط برهمه چيزحاكم است و اگر در ميان توزيع كنندگان اين طيف آشنايي نداشته باشي امكان توزيع كتاب براي هيچ ناشري وجود نخواهد داشت .

مدير نشر اختر شمال در ادامه افزود : متاسفانه وضعيت توزيع كتاب در شهرستان ها بحراني است و اقتصاد توزيع در شهرستان ها آقدر ضعيف است كه در مواقعي مي توان آنرا به حسان نياورد .

وي بيمار بودن نشر در ياران را از دلايل رواج سوء استفاده در برخي حوزه ها از جمله افست كردن كتابهاي ناشران ديگر در شهرهاي ديگر دانست .

اين ناشر با ذكر نمونه هايي از باز انتشار كتابهاي ناشران تهراني درشهرستانهاي ديگر، به مهرگفت : يك مورد در سال گذشته اتفاق افتاده بود كه خيلي هم جنجال به پا كرد و ناشري در شهرستان قم كاغذ دولتي براي چاپ كتاب گرفته بود ولي با يك سوم از اين كاغذ كتابي از ناشران تهراني را افست كرده و در تهران توزيع كرده بود .