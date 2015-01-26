مشاهده سیاهگوش در طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اله کشیری افزود: محیط بانان شهرستان طالقان حین گشت زنی و دوربین کشی در ارتفاعات مشرف به روستای لهران یک سیاهکوش بالغ را در بالای صخره ای مشاهده و موفق شدند از فاصله دور از آن تصویربرداری کنند.

به گفته وی، محیطبانان این اداره پیش از این ۲ نوبت سیاهگوش را در ارتفاعات مشرف به روستاهای دنبلید و خسبان مشاهده کرده اند اما به دلیل همراه نداشتن دوربین تاکنون موفق به ثبت تصویر این گونه نشده بودند.

رئیس اداره محیط زیست طالقان اظهار داشت: سیاهگوش یکی از ۸ گربه سان وحشی ایران و بسیار نادر و کمیاب می باشد. موارد مشاهده سایر گربه سانان وحشی ایران ازجمله پلنگ و حتی یوزپلنگ به مراتب بیشتر از سیاهگوش است.

کشیری تصریح کرد: سیاهگوش جثه نسبتا درشتی دارد و از گربه وحشی بزرگتر است، بطوریکه گاهی توسط افراد محلی با پلنگ اشتباه گرفته می شود. از مشخصات بارز این گونه علاوه بر خال های روی پوست، موهای سیاه بلند در انتهای گوش ها است.

وی افزود: جمعیت این گونه بر اثر کاهش طعمه و تخریب زیستگاه ها در بسیاری از عرصه های طبیعی کشور از بین رفته و یا با کاهش چشمگیری روبرو شده است.