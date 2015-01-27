یکصد و سومین شماره مجله «بخارا» روی دکه رفت

یکصد و سومین شماره مجله بخارا با آثاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا باطنی، ژاله آموزگار، داریوش شایگان، محمود دولت آبادی، کامران فانی، محمود امیدسالار، مسعود میرشاهی و ... منتشر شد و از صبح امروز سهشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
انتشار یادنامهای برای سید محمدعلی جمالزاده از ویژگیهای این شماره مجله بخاراست. با هم مروری داریم بر فهرست مطالب شماره ۱۰۳:
نقد ادبی: فرم چیست؟/ محمدرضا شفیعی کدکنی.
زبانشناسی: زبان و نظریه ارتباط/ محمدرضا باطنی
تاریخ: اشاره به نیروهای فراسویی در استوانه کورش و سنگنوشتههای هخامنشی/ ژاله آموزگار
پژوهش: جهانبینی علمی در تمدن غرب/ کامران فانی
سعدی در ایرلند/ محمود امیدسالار
سر ویلیام جونز/ سیما لورانس شاملو/ گلنار گلناریان
تاریخ نشر: تاریخ نشر کتاب در ایران (۲۸)/ عبدالحسین آذرنگ
اوراق پریشان:اوراق پریشان (۱)/ محمدرضا ضیاء
آویزهها: آویزهها (۲۸)/ میلاد عظیمی
پنج مقوله: پنج مقوله (۱۰)/ ناصرالدین پروین
محمود دولتآبادی و نشان ادب و هنر فرانسه،شخصیت تقلیدناپذیر محمود دولتآبادی/ برونو فوشه، دولتآبادی مثل هر هنرمند دیگری، حساس، پراضطراب و مجروح از درد درون است/ داریوش شایگان، محمود دولتآبادی، با مخاطبان بسیار/ مریم عسکری، شخصیت تقلیدناپذیر محمود دولتآبادی/ محمود دولتآبادی، از دیگر مطالب مربوط به این نویسنده هستند.
یاد یار مهربان: یاد یار مهربان (۱)/ مسعود میرشاهی
بوی جوی مولیان: ورارودیان و یاران مهربان (۳)/ مسعود حسینیپور
پراکندههای ایرانشناسی: پراکندههای ایرانشناسی (۵)/ پژمان فیروزبخش
در حاشیه ایرانشناسی: در حاشیه ایرانشناسی (۱)/ محمد افشینوفایی
تازهها و پارههای باستانشناسی:تازهها و پارههای باستانشناسی (۱۱)/ شهرام زارع
از چشمه خورشید: از چشمه خورشید (۳۵)/ هاشم رجبزاده
یادنامه سیّدمحمدعلی جمالزاده «بخارا» هم دربردارنده مطالب زیر است: سیّد محمدعلی جمالزاده/ ایرج افشار، پنجاه فرزند جمالزاده/ محمدابراهیم باستانی پاریزی، درخت هرچه پُربارتر.../ مینو مشیری، محمدعلی جمالزاده، زمانه، زندگی و آثار/ حسن میرعابدینی، نامههای جمالزاده به علی دهباشی، پایان کار جمالزاده/ همایون کاتوزیان، مطالبی در باب فنّ ترجمه/ سید محمدعلی جمالزاده، کباب غاز/ محمدعلی جمالزاده، شب سید محمدعلی جمالزاده، بانگ خروس سحری (گزارش شب سید محمدعلی جمالزاده)، نقش سوئیس در نقش فرهنگی جمالزاده/ فیلیپ ولتی و جمالزاده، نماد روشنفکری ایرانی در تلفیق تمدن خودی و غربی/ محمود دولتآبادی
بررسیهایی درباره کتاب «پنج اقلیم حضور»، حضوری در پنج اقلیم/ ایرج پارسینژاد، در دفاع و نقد شاعرانگی ایرانیان/ حامد فولادوند، در حضور حضرت صاحبدلان/ نیّر طهوری، تأملاتی درباره شاعرانگی روح ایرانی/ محمد منصور هاشمی، پنج اقلیم حضور، صحنه گفتوگوی سنت و تجدد/ حورا یاوری، یادداشتهای فیسبوکی، یادداشتهای فیسبوکی (۱)/ نصرالله پورجوادی، یادداشتهای یک کتابدار، یادداشتهای یک کتابدار (۷)/ یزدان منصوریان، ادبیات معاصر جهان، نقش نویسنده/ میلان کوندرا/ پرویز دوائی، یاد و یادبود، یادی از مجتبی مینوی و کتابخانه او/ علیاصغر سعیدی، گفتوگو، همچنانکه دیروز داشتیم میگفتیم (گفتوگو با اونامونو)/ امیر نادر الهی، از دیگر مطالب این نشریه است.
گزارشی از چهارمین همایش بینالمللی مطالعات شرقی در ورشو / عسکر بهرامی، هفت وزیر و هفت خردمند/ علیمحمد طرفداری، تازههای نشر کابل/ فهیم رسا، نقد و معرفی کتاب، درباره خاطرات سایه/ رضا داوری، دیوان عطار/ حسن انوری، در عالم رفاقت/ انوش صالحی، خون و تعلق/ سیما سلطانی، اتاق/ معصومه علیاکبری، تنها دم است که میماند/ کوشیار پارسی و عکسهای دونفره/ عبدالکریم رازی، دیگر مطالب «بخارا» را تشکیل میدهند.
نظر شما