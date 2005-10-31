به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، 40 سال پيش در پائيز 1962 تا 1965 به واسطه تصويب اين سند در شوراي دوم واتيكان تغييرات ليبرال بسياري در برگزاري مراسم عشاي رباني به وجود آمد؛ از جمله اينكه كشيشها در زمان برگزاري اين مراسم مي توانند رو به جماعت حاضر در كليسا بايستند و اين مراسم مي تواند به زبان محلي هر منطقه برگزار شود تا زبان لاتين كه ممكن است براي افراد غير روحاني قابل درك نباشد.

بنديكت در طول دعاي خير خود در ميدان سنت پيتر به اسناد ديگر شوراي دوم واتيكان كه از شهرت كمتري برخوردار هستند اشاره كرد و مهمترين آنها را آموزش مسحيت نام برد و گفت: اين سند از اهميت بسياري براي انسان و جامعه برخوردار است. وي همچين به سند " در زمان ما" كه به موضوعات رابطه با ديگر اديان اختصاص دارد نيز تأكيد كرد.

واتيكان اين هفته براي برگزاري مراسم چهلمين سالگرد اين سند، كه رابطه واتيكان با يهوديان را متحول كرد مراسم خاصي برگزار كرد. پيش از تصويب اين سند يهوديان از سوي كاتوليكها به دليل مرگ حضرت مسيح (ع) مورد اتهام قرار داشتند.

اين سند همچنين مسلمانان را به عنوان افرادي با عزت و احترام در نظر گرفته و خواستار فراموش شدن خصومتهاي مسلمان - مسيحي گذشته شده تا در راستاي درك دوجانبه فعاليتهاي بيشتري صورت دهند. در اين سند همچنين به رابطه با هندوئيسم و بوديسم نيز اشاره شده است.

بنديكت همچنين گفت: اين سند به دنياي امروز نيز ارتباط بسياري دارد؛ چرا كه در اين سند آمده است همه انسانهاي يك جامعه را تشكيل مي دهند.

روحانيوني كه در شوراي دوم واتيكان شركت كردند با بيانيه " در زمان ما" به برخي از حقايق بنيادين اشاره كرده است. آنها به وضوح به پيوندهاي ويژه اي كه مسيحيان را به يهوديان مرتبط مي سازد اشاره كرده، مسلمانان و پيروان اديان ديگر را نيز محترم شمرده و روحيه برادري جهاني را نيز تصديق كرده است.

رهبر كاتوليكهاي جهان از مومنان كاتوليك خواست اسناد شوراي دوم واتيكان را دوباره خوانده و دعا كنند كه همه مؤمنان مسيحي همواره روحيه شوراي دوم واتيكان را حفظ كنند.

پاپ همچنين خواستار تشديد و تسريع كمكهاي بين المللي به قربانيان زلزله 16 مهر ماه (8 اكتبر) جنوب آسيا شد و گفت: نيازها بيش از كمكهايي است كه تاكنون به اين منطقه رسيده است.