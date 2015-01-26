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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۲۵

مشارکت در کمپین حمایت از پیامبر اسلام با آوای انتظار رایگان؛

آوای انتظار رایگان انتخاب کنید

آوای انتظار رایگان انتخاب کنید

همراه اول از مشترکان خود دعوت کرده تا ۲۲ بهمن ماه با فعال سازی یکی از پنج آوای انتظار رایگان با موضوع«پیامبر اسلام» در کمپین حمایت از حریم پیامبر بزرگ اسلام مشارکت کنند.

خبرگزاری تسنیم نوشت: همزمان با کمپین های مردمی در حمایت از حریم پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و به منظور مقابله با هجمه صورت گرفته به مقدسات مسلمانان، همراه اول از آغاز ارائه رایگان آواهای انتظار با موضوع«پیامبر اسلام» خبر داد و از مشترکین خود دعوت کرد با فعالسازی این آواها به کمپین «همراه با پیامبر مهربانی» بپیوندند.

در این کمپین، همراه اول از مشترکین خود دعوت کرده تا ۲۲ بهمن ماه با فعال سازی یکی از پنج آوای انتظار رایگان «مدح رسول الله(ص) با کد۷۱۵۰۴»، «قرن محمد(ص) با کد۳۰۸۶۶»، «پیامبر اکرم(ص) با کد۳۰۴۴۷»،«صلوات بر محمد(ص) با کد ۳۱۲۶۱» و «یا حبیبی یا محمد(ص)۷۱۵۰۲» در این اقدام مردمی مشارکت کنند.

همراه اولی ها می توانند جهت فعال سازی آواهای انتظار رایگان، کد آوا را به شماره ۸۹۸۹ پیامک کنند. آواهای انتظار فعال شده، تا یک ماه رایگان است.

کد مطلب 2474518

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    نظرات

    • علی ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
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      سلام چه جالب!! دیروز همین پیام برای گوشی خانم بنده ارسال شد و ایشان اقدام به فعال سازی این سرویس نمود ، ولی مبلغ 500 تومان از حسابشان کسر گردید . همش رایگانه با تشکر

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