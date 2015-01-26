آوای انتظار رایگان انتخاب کنید

خبرگزاری تسنیم نوشت: همزمان با کمپین های مردمی در حمایت از حریم پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و به منظور مقابله با هجمه صورت گرفته به مقدسات مسلمانان، همراه اول از آغاز ارائه رایگان آواهای انتظار با موضوع«پیامبر اسلام» خبر داد و از مشترکین خود دعوت کرد با فعالسازی این آواها به کمپین «همراه با پیامبر مهربانی» بپیوندند.

در این کمپین، همراه اول از مشترکین خود دعوت کرده تا ۲۲ بهمن ماه با فعال سازی یکی از پنج آوای انتظار رایگان «مدح رسول الله(ص) با کد۷۱۵۰۴»، «قرن محمد(ص) با کد۳۰۸۶۶»، «پیامبر اکرم(ص) با کد۳۰۴۴۷»،«صلوات بر محمد(ص) با کد ۳۱۲۶۱» و «یا حبیبی یا محمد(ص)۷۱۵۰۲» در این اقدام مردمی مشارکت کنند.

همراه اولی ها می توانند جهت فعال سازی آواهای انتظار رایگان، کد آوا را به شماره ۸۹۸۹ پیامک کنند. آواهای انتظار فعال شده، تا یک ماه رایگان است.