حذف سه مورد ازصنایع در لیست آلایندگی کرمان/ ۱۶ کانون بحرانی شناسایی شد

به گزارش خبرنگر مهر، محمود صفر زاده ظهر دوشنبه در کارگاه تخصصی آلودگی هوا ویژه اصحاب رسانه گفت: روز ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک با شعار ملی «دوباره آسمان آبی است» است.

وی با اشاره به وظایف محیط زیست در حوزه های آب، خاک، آلودگی هوا و فرسایش افزود: ریزگردها ناشی از فرسایش های آبی و بادی بوده و در نهایت تخریب منابع خاکی استان را به همراه دارد.

صفرزاده با بیان اینکه ما باید واقعیت را به مردم منتقل کرد و در این زمینه فرهنگسازی کنیم، گفت: باید اطلاعات زیست محیطی برای مردم بیان شود تا بتوانیم فرهنگ زیست محیطی را در تمامی حوزه ها ارتقا ببخشیم و تنها نباید در حد یک شعار باشد و پس از یک مدت کوتاه فراموش شود.

وی رکن چهارم در کشورهایی که مردم سالاری دینی دارند بعد از قوای سه گانه نظام را اصحاب رسانه دانست و گفت: رسانه ها نقش بسیار موثری در هدایت و اطلاع رسانی مسائل در جامعه دارند.

این مسئول به مصوبه هیئت دولت در ۲۴ فروردین ماه ۹۳ اشاره کرد و بیان داشت: براساس این مصوبه دستگاه ها موظفند برای مقابله با آلودگی هوا اقدامات موثری را انجام دهند. استانداردسازی خودروها، ارتقاء استانداردهای سوخت، ۱۰ درصد بهره گیری از انرژی های پاک و نوین، ساماندهی معاینه فنی خودروها و جلوگیری از انتشار بخار بنزین و حلال هایی که در صنایع پتروشیمی به بنزین زده می شود از مواردی است که باید طبق استانداردهای جهانی به آن پرداخته شود.

صفرزاده بر لزوم نمونه برداری و آنالیز مستمر سوخت بنزین و گازوئیل در جایگاه ها و اجرای نرخ بیمه ها و توسعه فضای سبز تاکید کرد و افزود: براساس آمار سازمان پارک ها سرانه فضای سبز در کشور ۲۵ متر و در استان کرمان ۱۱ مترمربع است.

وی با توجه به اینکه کرمان به عنوان باغستان ایران معروف است، گفت: این امر به ویژه در جنگل های دست کاشت در حوزه دشت ماهان، جوپار، رفسنجان، بردسیر و حوزه شهداد به داشتن هوای پاک کمک می کند.

شناسایی ۱۶ کانون بحرانی در کرمان

این مسئول ادامه داد: در مجموع منشاء آلودگی هوا بحث ریزگردهاست که در استان منشاء طبیعی دارد و با توجه به اینکه این استان روی کمربند خشک بیابانی قرار دارد بالغ بر سه میلیون هکتار اراضی کویری و در مجموع چهار میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی است که ۱۶ نقطه به عنوان کانون های بحرانی منشاء ریزگرد در استان شناسایی شده است.

وی با توجه به اینکه دغدغه ای جدی در بحث ریزگردها نداریم، گفت: اما باید در بحث جنگل کاری و حفاظت از منابع آبی با توجه به بحران آب اقداماتی را انجام دهیم.

صفرزاده ۷۰ تا ۹۰ درصد آلودگی های هوا را با مطالعات انجام شده از سیستم حمل و نقل عمومی و خودروهای سواری در شهرها و جاده ها دانست و گفت: بعضی خودروها و سوخت استاندارد ندارند.

وی همچنین افزود: اقدامات موثری در زمینه بنزین انجام شده است و همچنین سوخت دیزل از ۹هزار ppm به زیر ۵۰ ppm رسیده است که کمک بسیاری را به کاهش آلودگی می کند.

صفرزاده با بیان اینکه مابقی آلودگی ناشی از صنایع و منابع ثابت است گفت: این آلودگی می تواند حتی از آبگرم کن، هود آشپزخانه، روغن جوش آمده نیز باشد و کل فضای خانه را آلوده کند.

وی افزود: برای جلوگیری از آلودگی هوا باید تمامی موتورخانه ها در ساختمان های اداری و منازل مسکونی را هوشمند کرد تا از آلودگی هوا و پرت منابع و انرژی در حوزه صنایع جلوگیری کرد.

حذف سه مورد از صنایع آلاینده از لیست آلایندگی

صفرزاده با اشاره به اینکه سه مورد از صنایع آلاینده از لیست آلایندگی در سال ۹۳ خارج شده اند، گفت: در استقرار صنایع استان کرمان تا آنجا که در توان ما بوده سعی در رعایت حریم زیستی داشته ایم.

وی در ادامه گفت: رویکرد ما این است که به جد پیگیر ساماندهی صنایع آلاینده استان باشیم و تمام آلاینده ها نوسازی شده و ملزم به کاهش خروجی ها (ذرات گرد و غبار) شده که در حد استاندارد برسانیم.

صفرزاده در رابطه با بحران آب افزود: با توجه به برداشت ۹۴ درصد از منابع آب زیرزمینی در استان کرمان منابع استاتیک با EC بالای ۱۱ هزار داشته و مجبوریم آب را شیرین کنیم که در نهایت منشاء آلودگی زیست محیطی را در بر دارد و بحران آب نیز یکی از عواملی است که بحث آلودگی هوا را تشدید می کند.