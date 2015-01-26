به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز دوشنبه آبی‌پوشان از ساعت ۱۵:۳۰ و در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد که حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* با توجه به اینکه بعد از ظهر روز دوشنبه تیم ملی عراق که با ضربات پنالتی باعث حذف ایران از شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا شده بود، در بازی نیمه نهایی توسط کره‌جنوبی حذف شد بازیکنان استقلال اعتقاد داشتند اگر خوش‌شانس بودیم و در ضربات پنالتی می‌توانستیم عراق را شکست دهیم، امروز می‌توانستیم با شکست کره‌جنوبی اولین فینالیست این دوره از جام ملت‌های آسیا باشیم.

* حدود یکصد تماشاگر در کمپ اختصاصی استقلال حضور داشته و در سکوتی کامل تنها به تماشای تمرین بازیکنان پرداختند.

* هواداران حاضر در ورزشگاه معتقد بودند که سازمان لیگ نباید به این سرعت بازی بسیار حساس سپاهان و استقلال را روز جمعه برگزار می‌کرد و این بازی باید رأس زمانی که از قبل تعیین شده بود، انجام می‌گرفت.

* همانند روزهای گذشته هرایر مگویان و هلمکه به دلیل مصدومیت در تمرین حضور نداشتند.

* سرپرست تیم استقلال نیز به دلیل گرفتاری شخصی دیگر غایب تمرین امروز بود.

* وحید طالب‌لو و سایر دروازه‌بان‌های استقلال زیر نظر کریم بوستانی تمرینات ویژه‌ای را انجام دادند.

* در ابتدای تمرین، امیر قلعه‌نویی هیچ صحبتی با بازیکنان نکرد و بازیکنان بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به بازی آقاوسط پرداخته و در بخش بعدی به مرور کارهای تاکتیکی و تکنیکی پرداختند و سپس بازی دست‌رشته انجام دادند و در آیتم پایانی در قالب دو تیم سبز و آبی یک فوتبال درون تیمی را انجام دادند.

* پس از اتمام این آیتم، رضا عنایتی، حنیف عمران‌زاده و سجاد شهباززاده به زدن ضربات ایستگاهی پرداختند که وحید طالب‌لو با گرفتن بعضی از ضربات آنها برای عنایتی کری می‌خواند.

* تمرین آبی‌پوشان راس ساعت ۱۶:۵۰ به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت ۱۵:۳۰ تمرینات خود را ادامه خواهد داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه و از ساعت ۱۶:۵۵ در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود.