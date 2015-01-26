تاکید درخشان بر پرسینگ و حفظ توپ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز دوشنبه تمرینات خود برای برگزاری دیدار روز جمعه برابر ذوب آهن اصفهان پی گرفت که برخی از حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* تمرینات امروز سرخ‌پوشان، ساعت 14:30 آغاز شد که به نظر زودتر از دیگر روزها برگزار شد. پرسپولیسی‌ها با دویدن تمرین خود را شروع کردند و سپس به مرور کارهای تاکتیکی و تکنیکی پرداختند. دوهای سرعتی و استقامتی برنامه دیگری بود که حمید درخشان برای پرسپولیسی‌ها در نظر گرفته بود و سرخ‌پوشان زیر نظر مسعود مومنی این تمرین را انجام دادند.

* محمود خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس با 30 دقیقه تاخیر وارد مجموعه درفشی‌فر شد.

* پرسپولیسی‌ها در بخشی از تمرین امروز به آقاوسط در سه گروه مشغول شدند که درخشان طی آن به بازیکنان تاکید داشت که به خوبی پرسینگ و حفظ توپ را انجام دهند.

* گابریل و شوکت سلام اف هم امروز در مجموعه حضور پیدا نکردند و غایب بودند.

* حدود 20 هوادار در مجموعه درفشی فر حاضر شدند و در سکوت کامل این تمرین را مشاهده کردند.

* رضا نوروزی و مهدی جعفرپور حدود 20 دقیقه به دویدن دور زمین مشغول شدند و سپس به کلینیک مجموعه رفتند تا کارهای مربوط به درمان خود را انجام دهند. رضا نورمحمدی مدافع مصدوم این تیم نیز در کلینیک مجموعه پیگیر کارهای درمانی خود بود.

* فوتبال درون تیمی در نصف زمین برنامه دیگر پرسپولیسی‌ها در این تمرین بود که درخشان طی آن بارها تمرین را قطع کرد و تذکرات فنی را به بازیکنان ارائه داد.