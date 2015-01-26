پایه اول تحصیلی دوره دوم متوسطه از سال آینده حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی افشانی در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه استان البرز، افزود: با توجه به اینکه سال سوم دوره اول متوسطه یا همان سال سوم راهنمایی امسال حذف شده است، سال تحصیلی آینده دانش اموز ورودی برای پایه تحصیلی سال اول، دوره دوم متوسطه نخواهیم داشت و این پایه تحصیلی حذف می شود.

وی گفت: با حذف این پایه، برنامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف کلاس بندی جدید آغاز می شود.

افشانی با اشاره به اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور، گفت: این سند با برنامه ریزی دقیق و نگاه جامع به ابعاد مختلف تربیتی و آموزشی در مسیر برخورداری از نیروی انسانی متخصص، همدل و همراه با بسترسازی درست بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی طراحی شده است.

وی توجه جدی به فعالیت های پژوهشی را از محورهای مهم فعالیت وزارت آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت : اختصاص 30 میلیارد دلار به 32 پژوهش سرای کشور و تجهیز بخش فناوری نانو درمدارس ازجمله فعالیت ها در حوزه گسترش فضای پژوهشی این وزارتخانه است.