به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، فرخ ملك وند در جمع خبرنگاران گفت : مردم نگران نباشند و اصلا چنين نگراني متوجه بيمه شدگان و جامعه كارگري نيست .

وي ، در خصوص قانون مشاغل سخت و زيان آور گفت : اين قانون كماكان ضمانت اجرايي دارد و به عنوان قانون دائمي و بدون تاريخ ، قابليت اجرا دارد .

ملك وند ، در ارتباط با بيمه بيكاري كارگران موقت گفت : در اين ارتباط نشست هايي با مسئولان وزارت كار برگزار شده است اما از نظر سازمان كارهايي كه داراي ماهيت دائمي هستند ، هر چند قراردادها يكساله است مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري هستند و پرداخت اين امر قبل از راي ديوان پرداخت صورت مي گرفت اما در حال حاضر تمهيداتي انديشيده شده تا بتوانيم از طريق مراجع قضايي اين امر را پايدار كنيم .

عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعي ، در خصوص مشكل حداقل پرداختي مستمري بگيران گفت :122هزار تومان خالص دريافتي مستمري بگيران است و حق عائله مندي و مبالغي نير ماهانه به اين حقوق افزوده مي شود و به طور متوسط در حدود 156 هزار تومان مستمري بگيران دريافت مي كنند اما مشكل اين امر به منطق اقتصادي حقوق و مزايا بر مي گردد و بايد اين مشكل را از اقتصاد دانان كشور سئوال كنيد .

وي ، تصريح كرد : گرچه سازمان با عنوان سازمان تامين اجتماعي فعاليت مي كند اما در اصل در مكانيزم بيمه هاي اجتماعي فعاليت مي كنيم و سازمان بر اساس آنچه دريافت مي كند پرداخت مي كند.

ملك وند ، در پاسخ به سئوالي درباره خودداري كارفرماياني كه نرخ واقعي را در ارتباط با كارگران رعايت نمي كنند ، گفت : بيمه شدگان مي توانند خودداري كارفرمايان از رعايت نرخ واقعي را به سازمان اطلاع دهند و اين امر به طور حتم مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.