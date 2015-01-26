کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان/ شرط مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در سفر به استان هرمزگان، اظهار داشت: سفر به هرمزگان به منظور همراهی با معاون اول رئیس جمهور و نیز بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی و دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان صورت گرفته است.

وی افزود: حضور متخصصان در بخش های مختلف با سفر قبلی قابل مقایسه نیست و در حال حاضر در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی و تمامی مناطق و جزایر استان که حتی جمعیتی زیر یک هزار و 500 نفر دارند، پزشک حضور دارد، حال اینکه این مناطق در گذشته از داشتن پزشک محروم بوده اند.

هاشمی یادآور شد: همچنان کمبودهایی نیز وجود دارد و در برخی مراکز با تراکم جمیعتی نیازمند حضور چند پزشک هستیم که تلاش می کنیم این امر محقق شود.

وزیر بهداشت با اعلام کمبود هزار تخت بیمارستانی در استان هرمزگان، گفت: در قالب همکاری های بخش های مختلف دولت و مراکزی که تحت مدیریت ما نیست اما امکان بهره مندی از امکانات انها وجود دارد تلاش می شود برخی از مشکلات حل شود که البته این راهکار کوتاه مدت است.

وی با ناکافی خواندن اعتبارات فعلی برای رفع کمبودها عنوان کرد: باید از طرقی غیر از اعتبارات دولتی اقدام شود و به حل مشکلات پرداخت.

هاشمی گفت: آنچه باعث آرامش مردم می شود این است که احساس کنند خدمتگزاران آنها صادقانه هر آنچه در توان دارند انجام می دهند و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز دارد در این مسیر نهایت تلاش خود را می کند.

وی در خصوص برنامه پزشک خانواده نیز گفت: برنامه پزشک خانواده اقدام قانونی بود که علاوه بر دو استان پایلوت، در شهرهای زیر 20 هزار نفر و سپس شهرهای زیر 50 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته و حتی برخی از حاشیه های شهرها را نیز تحت پوشش قرار داده ایم و برای اجرای سراسری آن نیازمند فراهم شدن زیرساخت ها هستیم.

هاشمی، نظام ارجاع را یکی از بخش های برنامه پزشک خانواده برشمرد که بر اساس آن پس از بررسی مراجعه کننده پزشک او را به سطوح 2 و 3 ارجاع می دهد و باید برای این سطوح به قدر کافی پزشک آموزش دیده وجود داشته باشد و اعتبارات مورد نیاز نیز تامین شود.

لزوم جلب مشارکت بخش خصوصی با واقعی شدن تعرفه ها

وزیر بهداشت واقعی شدن تعرفه ها را از راه های جلب مشارکت بخش خصوصی خواند و گفت: باید کاری کنید با جلب مشارکت بخش خصوصی در این استان در کنار دیگر اقدامات دانشگاه بتوان شاهد برداشتن قدم های بزرگی بود که در نهایت موجب جلب رضایت و اعتماد مردم شود.

هاشمی با تاکید بر ایجاد فرصت برای بخش خصوصی و نیز خرید خدمت تضمینی، این مهم را گامی در جهت رفع برخی کمبودها خواند و افزود: بخشی از اعتبارات سال جاری وزارت بهداشت در اختیار تجهیز بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی بوده است که تلاش می کنیم بخشی از اعتبارات سال آینده برای تکمیل پروژه ها اختصاص یابد.

اداره هیئت امنایی بیمارستانها

وزیر بهداشت در ادامه با یادآوری این نکته که بسیار علاقمند بوده است بیمارستان ها در قالب هیئت امنایی اداره شوند، تحقق این خواسته را موجب افزایش اختیاراتی همچون جذب نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف دانست و خواهان کاهش وابستگی دانشگاه ها به وزارت بهداشت و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان شد.

راه اندازی مراکز جامع ارائه خدمات به بیماران صعب العلاج

هاشمی با تاکید بر نگاه رئیس جمهور و همت والای ایشان در مسئله اجرای طرح تحول نظام سلامت از برنامه ریزی برای راه اندازی مراکز جامع خدمات به بیماران صعب العلاج و بیماریهای خاص و ارائه خدماتی نظیر دندانپزشکی ، رادیو تراپی و غیره در ا ین مراکز خبر داد.