ترک جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر ، چندی پیش برخی از رسانه‌ها از ناتمام ماندن جلسه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل ترک جلسه توسط رئیس‌جمهوری خبر داده بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز طی بیانیه‌ای رسماً این موضوع را تکذیب کرد.

بر پایه این خبر، اداره کل ارتباطات و رسانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تکذیب شایعه ترک جلسه هفته گذشته این شورا توسط رئیس جمهور، تأکید کرد که این جلسه همچون جلسات گذشته روال عادی خود را طی کرده و اعضا پیرامون دستور جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم به پایان رسیده و اخباری که از جانب برخی رسانه‌ها مبنی بر ترک جلسه توسط رئیس جمهور مطرح شده، کذب محض است.