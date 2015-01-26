صنایع دستی استان سمنان به عنوان المان شهری در نوروز استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم شربتدار عصر دوشنبه درنشستی با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در محل شهرداری سمنان اظهار داشت: تاکنون تعامل و ارتباط خوبی بین شهرداری و این اداره کل برقرار بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مشترک سمنان گردی توسط شهرداری سمنان و اداره کل در نوروز سال گذشته و برای اولین بار، اظهار داشت: این طرح تجربه خوبی بود و امیدواریم تداوم داشته باشد.

شهردار سمنان با اشاره به تهیه طرح کلان کالبدی برای ۱۸ هکتار از بافت تاریخی - مذهبی سمنان، خواستار مشارکت این اداره کل در وارد شدن هر چه سریعتر این طرح به مرحله اجرایی شد.

شربتدار ایجاد پارک جنگلی ۴۰ هکتاری در اطراف مجموعه مسکن مهر سمنان را از دیگر برنامه های شهرداری برای افزایش اقامت و جذب گردشگر به این شهر عنوان کرد.

افزایش اقامت مسافران نوروزی در سمنان نیاز به مشارکت شهرداری دارد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان نیز در این نشست خواستار مشارکت شهرداری سمنان در افزایش مدت اقامت مسافران نوروزی در سمنان شد و اظهار داشت: متاسفانه تاکنون از ظرفیت مسافران عبوری نوروزی در شهرستان استفاده مطلوب نشده است.

حسین خواجه بیدختی گفت: فراهم کردن زمینه اقامت هر چه بیشتر مسافران نوروزی و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) در سمنان نیاز به مشارکت شهرداری و سایر دستگاه های اجرای ذیربط دارد.

وی تاکید کرد: افزایش اقامت مسافران در رونق کسب و کار و حمایت از هنرمندان صنایع دستی موثر است.

بیدختی در خاتمه بر حفظ مناطق ارزشمند تاریخی بافت تاریخی سمنان نیز تاکید کرد و گفت: آنچه که ارزش تاریخی دارد باید به هر قیمتی حفظ شود.