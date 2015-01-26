افزایش میزان صادرات کالا از استان سمنان/ درآمد ۱۲۷ میلیون ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین عصر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل گمرک استان سمنان ضمن اشاره به اینکه میزان صادرات کالا از استان در ۱۰ ماه امسال ۵۱۵ هزار و ۶۰۹ تن، به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیون و ۷۶۶ هزار دلار بود ادامه داد: صادرات این مقدار کالا از این استان در مقایسه با ۱۰ ماه سال گذشته، از نظر وزنی ۱۶ درصد افزایش و از نظر دلاری هشت درصد کاهش یافته است.

وی کالاهای صادراتی استان سمنان در سال جاری را شامل ۱۲۵ ردیف تعرفه کالا، مانند سیمان، گچ، شمش سرب، کاشی، کولر و آب گرمکن، عایق رطوبتی، مواد معدنی فروسیلیس، سنگ سیلیستین، کربنات سدیم، پودر لباس شویی، پروفیل فولادی عنوان کرد و افزود: متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی از استان ۲۲۵ دلار است.

۲۳ هزار و ۸۵۹ تن کالا از گمرک استان سمنان ترخیص شد

مدیر کل گمرک استان سمنان از صادرات این کالاها به ۲۷ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، امارت متحده، هند، تایلند و کشورهای آسیای میانه خبر داد.

سعدالدین با اشاره به واردات کالا به استان سمنان، اظهار کرد: در ۱۰ ماه امسال، مقدار ۲۳ هزار و ۸۵۹ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۷۰ دلار از گمرک این استان ترخیص شد.

وی یادآور شد: کالاهای وارداتی به استان سمنان شامل ۲۴۲ ردیف تعرفه و شامل ماشین آلات خط تولید و اجزا و قطعات آنها، مواد اولیه کارخانجات، لوازم مصرفی مانند فویل آلومینیم، لامپ ال ای دی و ... بوده که از ۱۸ کشور به استان سمنان وارد شد.

درآمد ۱۲۷ میلیون ریالی استان سمنان از گمرک

مدیر کل گمرک استان سمنان گفت: واردات کالا به استان از نظر ارزش دلاری یک درصد و از نظر وزنی دو درصد افزایش داشته است و متوسط ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی دو هزار و ۲۳۶ دلار بوده است.

سعدالدین در خاتمه، درآمد گمرک استان سمنان را بیش از ۱۲۷ میلیون ریال دانست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.