به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی عصر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری برنامههای ویژه دهه فجر اظهار داشت: به منظور حفظ و صیانت از دستاوردی که بیش از سه دهه از آن میگذرد باید هر ساله ایامالله دهه مبارک فجر با شکوه بیشتری گرامی داشته شود و جامعه ورزش قم نیز در این زمینه پیش قدم است.
وی افزود: در ایام دهه فجر در مراسمی که در اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار میشود، جشن خاطره گویی یادگاران آن ایام و دوران دفاع مقدس در وصف پیروزی انقلاب برگزار میشود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: طبیعی است که با توجه به رسالتی که بر عهده ما نهاده شده ارتباط ما با قشر عظیمی از جوانان و ورزشکاران است و باید امسال قویتر و پررنگتر از سال گذشته ویژه برنامههای دهه مبارک فجر را برگزار کنیم تا شور و شعفی که هر ساله از فرارسیدن این ایام به وجود میآید برای نسل جدید نیز قابل درک باشد و آنها نیز ارزش این انقلاب و این دهه را بدانند.
عابدی بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان قم به سهم خود در مقولههای مرتبط با ورزش و جوانان ویژه این ایام برنامهریزی کرده است و انشاءالله هم مسابقات قهرمانی و هم برنامههای فرهنگی در حوزه ورزش با نامگذاری ویژه این دهه برگزار میشود.
وی عنوان کرد: ما در بخش فرهنگ نیز برنامههای متنوعی داریم که از جمله آنها برگزاری مراسمهای ویژه در اداره کل ورزش و جوانان با حضور کارکنان و ورزشکاران و نیز پیشکسوتان و مسئولان هیئتها است ضمن اینکه در بخش جوانان جشن جوان را در بیستمین روز بهمن ماه پیشبینی کردهایم.
عابدی تصریح کرد: برگزاری مسابقاتی نظیر کتابخوانی با موضوع انقلاب اسلامی ایران و دهه مبارک فجر و برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان که همزمان با این ایام به سن تکلیف میرسند از جمله این برنامهها در ایام دهه فجر به شمار میرود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: جامعه ورزشی قم در روز ۲۲ بهمن ماه و در راهپیمایی عظیم و باشکوه این روز بزرگ به عنوان روز به بار نشستن نهال انقلاب و پیروزی با ارزش و شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، حضوری پررنگ به نمایش میگذارد.
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