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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۳۰

آیت الله نعیم آبادی:

پایتخت حمل و نقل کشور جاده ندارد/دولت کشاورزی هرمزگان را نجات دهد

پایتخت حمل و نقل کشور جاده ندارد/دولت کشاورزی هرمزگان را نجات دهد

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: هرمزگان لقب پایتخت حمل و نقل و اقتصادی کشور را دارد اما این پایتخت جاده ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی دوشنبه شب در دهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: امیدوارم سفرهای مسئولان عالی رتبه کشور به استان هرمزگان سبب رفع مشکلات مردم این استان شود.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان با مشکلات جدی در بخش بهداشت و درمان مواجه است، افزود: متاسفانه انگیزه ای برای حضور پزشکان در شهرستان هایی همچون بشاگرد و جاسک وجود ندارد و این گونه مناطق در هرمزگان کم نیست.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: هرمزگان در بخش بهداشت و درمان نیازمند حمایت جدی است و باید بخش خصوصی نیز در این بخش حضور پیدا کند.

آیت الله نعیم آبادی در ادامه با اشاره به مشکلات بخش راه در استان هرمزگان، تصریح کرد: هرمزگان لقب پایتخت حمل و نقل و اقتصادی کشور را دارد اما این پایتخت جاده ندارد و رتبه ۲۶ کشور را در برخورداری از بودجه دارد.

وی اضافه کرد: همچنین خواسته دیگر ما این است که دولت بخش کشاورزی هرمزگان را نجات دهد و به مشکلات این بخش توجه ویژه شود.

کد مطلب 2474639

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