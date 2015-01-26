آب های گرم معدنی در اردبیل ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی این طرح از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی استخرهای آب گرم خبر داد و اجرای آن را در راستای توسعه اقتصاد گردشگری استان دانست.

وی با اذعان به شناسایی ۱۱۰ چشمه آبگرم معدنی اضافه کرد: در برخی از چشمه ها استخر مناسب برای استفاده گردشگران و مراجعان نداریم.

مدیر عامل آب منطقه ای استان ساماندهی استخرهای آبهای گرم معدنی را در راستای توسعه صنعت گردشگری خواند و گفت: در این طرح استخرهایی که وضعیت ظاهری مناسبی ندارند ساماندهی و بهسازی خواهند شد.

نجفیان به ضرورت اتمام این طرح بر اساس برنامه زمان بندی شده تاکید کرد و گفت: انتظار می رود قبل از آغاز فصل گردشگری ساماندهی مناسبی در استخرها مشاهده شود.

وی در عین حال به ساماندهی چشمه های آب گرم نیز اشاره کرد و افزود: انتظار می رود در قالب این طرح استفاده بهینه از خروجی چشمه ها با بستر سازی مناسب محقق شود.