اهانت به پیامبر اسلام نشانه ناتوانی استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمت الله صادقی، شامگاه دوشنبه، در مراسم دومین یادواره شهدا روستای عباس آبادکتول گفت: دشمنان نظام مقدس از همان روزهای آغازین این انقلاب شکوهمند همواره در پی آسیب رساندن به این نظام بودند.

وی افزود: امروز دنیای استکبار به سرکردگی صهیونیسم آزروی ضعف و ناتوانی و همچنین هراس از قوت اسلام، دست به توهین به مقدسات اسلام می زنند.

سرهنگ صادقی گفت: اهانت به پیامبر بزرگ اسلام که حرکتی ناشایست و غیر قابل بخشش است، نشانه ضعف و ناتوانی استکبار جهانی است.

وی بابیان اینکه شهدا با نثار خون پاکشان عزت و سربلندی را به ما بخشیده اند اذعان کرد: مقدسات و ارزش های دینی از آرمان های والای شهدا گرانقدر است که حراست این ارزش ها وظیفه ماست.

سرهنگ صادقی گفت: برای مصون ماندن از توطئه های اجانب باید در داخل کشور اتحاد، همدلی و همکاری حاکم باشد تا به اهداف عالیه نظام دست پیدا کنیم.

حجت الاسلام جعفر یوسفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی آباد کتول هم گفت: حجاب اسلامی آن هم از نوع چادر برترین حجاب برای زنان و دختران است.

وی افزود: زنان جامعه ما در تمامی عرصه ها با حجابی کامل حاضر می شوند و حجاب اسلامی زنان ما سرمشقی برای زنان جهان است که این حجاب و پوشش اسلامی را زنان ما از رفتار و پوشش حضرت فاطمه زهرا(س) که الگوی زنان جهان است آموخته اند.

حجت الاسلام یوسفی تاکید کرد: با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان بر علیه دنیای اسلام لازم است که زنان و دختران ما در حفظ حجاب اسلامی و آن هم از نوع چادر که برترین حجاب است بیشتر توجه داشته باشند.

وی تاکیدکرد: دولت باید اعتبارات مناسبی را برای ساماندهی پوشش و حجاب در جامعه در اختیار متقاضیان قرار دهد تا بتوانیم با فرهنگ سازی، کمک هم ارائه دهیم.

حجت الاسلام یوسفی گفت: درسال های گذشته مراسم اهداء چادر رایگان به دختران دانش آموز در این شهرستان برگزار شده است که لازم است این برنامه ها ادامه پیدا کند.