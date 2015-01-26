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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۰۶

تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا

تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا

مسئولان سفارت آمریکا در یمن از تعطیلی این سفارتخانه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا سفارت خود در پایتخت یمن را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. این سفارتخانه با انتشار بیانیه ای از این تصمیم خود به دلیل تنش های سیاسی اخیر در یمن خبر داد.

بر این اساس سفارت آمریکا به منظور حفاظت از کارمندان و مراجعان خود، تا زمان نامعلوم فعالیتش را متوقف می کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما به بررسی وضعیت امنیتی ادامه داده و به محض روشن شدن اوضاع و امکان فعالیت در محیطی امن کار خود را از سر می گیرد.

گفتنی است سفیر آمریکا در یمن نیز به بهانه ناامن شدن اوضاع در این کشور، صنعا را ترک کرده است.

کد مطلب 2474660

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