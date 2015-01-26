اعتبارات شهرستان کنگان امسال ۸۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله حقیقی عصر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی به منظور توسعه نقاط مختلف استان بوشهر صورت گرفته است و در شهرستان‌های مختلف استان طرح‌های متنوعی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متنوع در شهرستان کنگان، اضافه کرد: کنگان دارای ظرفیت‌های بالایی است که باید از فرصت‌هایی که در این شهرستان وجود دارد برای ارائه خدمات مناسب به مردم استفاده شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به حمایت مسئولان استان از شهرستان کنگان، خاطرنشان ساخت: در سال جاری شاهد افزایش ۸۰ درصدی اعتبارات شهرستان کنگان هستیم که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این شهرستان باشد.

وی بر لزوم اجرای طرح‌های مناسب برای توسعه اشتغال پایدار در شهرستان کنگان تاکید کرد و اذعان داشت: سفر رئیس جمهور به استان بوشهر دارای برکات بسیار زیادی بود که می‌تواند زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر استان باشد.

حقیقی با بیان اینکه دولت در سفر به استان بوشهر مصوبات ارزشمند و تحول‌آفرینی داشت، اضافه کرد: این مصوبات زمینه‌ساز توسعه همه نقاط استان بوشهر خواهند و همه شهرستان‌ها از این مزایا بهره‌مند می‌شوند.

لزوم افزایش امنیت در سطح شهرستان کنگان

رئیس شورای اسلامی کنگان نیز در این نشست بر لزوم افزایش سطح کیفی خدمات دولت به مردم در شهرستان کنگان تاکید کرد و اظهار داشت: همه مسئولان باید در نقاط مختلف حضور یابند و زمینه را برای خدمات دهی مناسب به مردم فراهم کنند.

طاها دشتی مطلی خواستار افزایش امنیت در سطح شهرستان کنگان شد و ادامه داد: امیدواریم شرایطی ایجاد شود که شهرستان کنگان از قرارداد حفاظتی و امنیتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بهره‌مند شود.

کنگان نماد وحدت شیعه و سنی است

شیخ محمد جمالی امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در این نشست با اشاره به لزوم برگزاری دهه فجر به بهترین شکل و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، بیان داشت: کنگان نماد وحدت شیعه و سنی است و شاهد زندگی برادرانه و همراه با آرامش شیعه و سنی در کنار هم هستیم.