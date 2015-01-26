آلمانی ها نسبت به رژیم صهیونیستی بدبین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، برخلاف آنچه که در رسانه های آلمانی تبلیغ می شود، مردم این کشور نظر مثبتی نسبت به رژیم صهیونیستی ندارند. خبرگزاری فرانسه با اشاره به نتایج نظرسنجی جدیدی که از شهروندان آلمانی انجام گرفته اعلام کرد آلمانی ها به این رژیم بدبین هستند.

طبق نظرسنجی «بنیاد برتلزمان» آلمان که نتایج آن امروز منتشر شد نسل جدید شهروندان آلمانی با رژیم صهیونیستی احساس بیگانگی می کنند. بر این اساس با گذشت 50 سال از آغاز مناسبات دیپلماتیک برلین-تل آویو حدود نیمی از آلمان ها به رژیم صهیونیستی بدبین هستند.

همچنین تنها 36 درصد شهروندان آلمانی دید مثبتی در مورد این رژیم دارند. این در حالی است که رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی در آلمان تبلیغات وسیعی برای مثبت نشان دادن وجهه صهیونیست ها انجام داده و دائما اخباری را در راستای مظلوم نمایی این رژیم منتشر می کنند.

نکته مهم نظر سنجی مذکور این است که میزان بدبینی نسبت به رژیم صهیونیستی در جوانان بین 18 تا 29 سال بیشتر از دیگر گروه های سنی است به طوری که 54 درصد از جوانان در این سن به صهیونیست ها نگاهی منفی دارند.