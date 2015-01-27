نام استقلال و پرسپولیس تغییر خواهد کرد/ خریداران باید 700میلیارد بدهند

هاشم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از وزارت ورزش، سازمان خصوص‌سازی و همه نهادهایی که در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نقش دارند گفت: باید از همه عزیزان تشکر کنم که تلاش کردند واگذاری استقلال و پرسپولیس طبق قانون صورت بگیرد. سالها بود که این موضع درحد یک تصمیم و یا تنظیم کردن یک صورتجلسه پیگیری می شد و جای خوشحالی دارد که این بار عملیاتی‌تر این تصمیم در حال پیگیری است و اراده قوی بر واگذاری این دو باشگاه وجود دارد.

نکته مهمی که نباید فراموش نشود

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که مهم است و باید در این واگذاری دقت شود بررسی تاریخچه واگذاری تیم‌ها و باشگاه‌های فوتبال به بخش خصوصی در سالهای گذشته است که نشان داده موفقیت‌آمیز نبوده است. هر چند کسانی که وارد عرصه باشگاهداری شدند علاقمند به ورزش بودند و قصد داشتند برای فوتبال کشور موثر باشند. نیت افرادی مثل هدایتی، شفیع زاده، انصاری، پرهام و ... کمک به فوتبال بود.

موانعی که باعث ناکامی شد

سخنگوی پیشین باشگاه استقلال در ادامه ارزیابی اش از شرایط واگذاری فوتبال به بخش خصوصی به خبرنگار مهر گفت: با وجود نیت خیری که این افراد داشتند اما از آنجا که زیرساخت های فوتبال ایران برای خصوصی شدن فراهم نبود برنامه های آنها به درستی اجرا نشد و موفقیت آمیز نبود. هرچند این افراد بسیار دلسوز و پرتلاش بودند اما شرایط و قوانین اجازه مدیریت خوب به آنها را نداد. شما الان ببینید تیم‌هایی مثل استقلال اهواز، استیل آذین، شاهین بوشهر، ابومسلم، شموشک و .. کجای فوتبال ما هستند.

واگذاری موفق این دو باشگاه الگو می شود

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: اگر این واگذاری با منطق و با شرایط خوبی انجام شود می‌تواند الگویی باشد برای آینده و برای باشگاه هایی که الان صنعتی و دولتی هستند. به همین خاطر مسئولان امر باید در واگذاری این دو باشگاه دقت لازم را داشته باشند چرا که اتفاق مهمی برای خصوصی شدن فوتبال در حال رخ دادن است.

قیمت اعلام شده دو حالت دارد

هاشم ساعدی در مورد ارزش 290 میلیارد تومانی که برای واگذاری این دو باشگاه اعلام شده است گفت: اگر ما قیمت این دو باشگاه را از لحاظ برند و موقعیت اجتماعی در نظر بگیریم این قیمت از نظر بنده پایین است و می تواند بالاتر باشد. اما از نظر اقتصادی و شرایط اقتصادی قیمت اعلام شده بالاست و به احتمال فراوان متقاضی برای این قیمت و این شرایط که الان در مزاید درج شده مناسب نخواهد بود.

روز مزایده همه چیز مشخص می‌شود

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: شاید برخی با این دیدگاه بنده موافق و یا مخالف باشند اما در روز مزایده مشخص خواهد شد که با این شرایط خریداری وجود دارد یا ندارد. اگر خریدار بود و با شرایطی که اعلام شده خواستار دو باشگاه شد مشخص می شود که به درستی قیمت گذاری شده است اما اگر متقاضی و خریدار مراجعه نکرد دو حالت دارد؛ یا قیمت از نظر اقتصادی بالاست و یا اینکه سرمایه‌گذاران و خریداران توان این پرداخت را ندارند. در هر دو صورت ممکن است که مزایده برگزار نشود و دست اندرکاران مجبور شوند شرایط مزایده را تعدیل کنند که باید در شرایط جدید تسهیل کنند و تدبیر جدیدی داشته باشند.

350 میلیارد تومان هزنیه برای دو سال

قائم مقام پیشین باشگاه استقلال در مورد رقم هایی که باید از سوی خریداران برای در اختیار گرفتن استقلال و پرسپولیس پرداخت شود گفت: افراد متقاضی باید 40 درصد مبلغ اعلام شده را نقد بدهند که حدود 120 میلیارد تومان خواهد شد. ضمن اینکه باید سالانه هم 85 میلیارد تومان اقساط را بدهند. حالا در کنار این پرداخت‌ها که باید صورت بگیرد قاعدتا استقلال و پرسپولیس می‌خواهند به صورت حرفه ای کار کنند که در این صورت سالانه بین 20 تا 30 میلیارد تومان هزینه تیمداری می شود.

اگر بخواهیم دو سال هزینه جاری باشگاه را در نظر بگیریم می شود 60 میلیارد تومان. خریداران باید طی دو سال 290 میلیارد تومان را نیز پرداخت کنند. 60 میلیارد هم باید هزینه باشگاه کنند که در مجموع می شود 350 میلیارد تومان. میانگین این رقم سالی نزدیک به 120 میلیارد تومان می شود که باید تامین شود. در مجموعه خریداران باید برای این دو باشگاه در دو سال حداقل 700 میلیارد تومان هزینه کنند.

آیا برداشتی وجود خواهد داشت؟

ساعدی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر ضمن مطرح کردن این پرسش که : « باید دید کسی که می‌خواهد این پول را هزینه کند برداشتی خواهد داشت یا خیر؟ » گفت: باید ببینیم در دو سال اخیر درآمد این دو باشگاه چه بوده است. در استقلال که خودم سالها به عنوان مسئول در مجموعه آن حضور داشته‌ام در بهترین حالت درآمد حدود 20 میلیارد تومان بود که شامل حق پخش تلویزیونی، دریافت حق بلیت فروشی، دریافت حق تبلیغات دور زمین، اسپانسر و اسپانسرشیب‌ها و یکسری فعالیت های اقتصادی و کمک های مردمی می شد.

در حال حاضر هم شرایط و درآمدها همین است. البته به خاطر افزایش حق پخش تلویزیونی می توان متصور شد که رقم درآمدها به نزدیک 30 میلیارد تومان هم برسد. پس اگر قرار است کسی سرمایه گذاری کند باید بیش از این درآمد داشته باشد تا بتواند باشگاه را اداره کند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بعید است اجازه چنین کاری به مالک داده شود.

برند را واگذار می کنند نه شرکت فرهنگی - ورزشی را

وی در ادامه ارزیابی اش از شرایط واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در این مزایده که آگهی آن منتشر شده است بخشی از دارایی ها و برند باشگاه را به مزایده گذاشته اند نه شرکت فرهنگی - ورزشی استقلال و پرسپولیس را.

اسم استقلال و پرسپولیس عوض می شود

هاشم ساعدی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در شرایطی فعلی با اساسنامه‌ای که این دو باشگاه دارند در ثبت شرکت‌ها به عنوان یک شرکت فرهنگی و ورزشی ثبت شده اند در صورتیکه در مزایده فقط برند استقلال و یکسری دارایی شامل زمین و یک ساختمان دارد واگذار می شود. مشکلی که در این زمینه بوجود می آید این است که اشخاص حقیقی یا حقوقی که می خواهند این دو باشگاه را بخرند نمی توانند با همین نام فعلی ادامه بدهند چون این نام با یک اساسنامه و یک شماره ثبت مشخص به ثبت رسیده است و لذا مالکان جدید باید اساسنامه جدید داشته باشند و به ثبت شرکت ها هم برسانند که در این صورت باید نامی غیر از آنچه الان ثبت شده است را برای این دو باشگاه در نظر بگیرند که ممکن است با پسوند یا پیشوند و یا اضافه کردن کلمه ای قابل حل باشد.

واگذاری تشریفات قانونی اموال زمان می برد

وی با تاکید بر اینکه طی کردن مراحل قانونی و تشریفات واگذاری اموال این دو باشگاه از وزارت ورزش به خریداران زمان زیادی را نیاز دارد افزود: ورزشگاه‌ها و ساختمان های این دو باشگاه تحت مالکیت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است و باید تشریفات انتقال مالکیت آنها انجام شود که طبیعتا زمان زیاد نیاز دارد. همین اتفاق کار را برای خریداران سخت خواهد کرد. البته این احتمال وجود دارد افرادی که قصد واگذاری این دو باشگاه را دارند مقدمات واگذاری را انجام داده باشند و بنده از آن بی اطلاع باشم. ولی شرایط را که بررسی می کنیم متوجه می شویم این مسائل را به آینده واگذار کرده اند و مشخص است که هنوز کاری برای آن انجام نشده است.

امیدوارم پاسخ های روشنی وجود داشته باشد

وی ادامه داد: امیدواریم واگذاری این دو باشگاه با دقت و حساسیت بالایی انجام شود و برای نقطه نظراتی که مطرح می شود پاسخ های روشنی وجود داشته باشد تا همه چیز شفاف و بدون ابهام باشد. انتظار این است که این واگذاری به گونه ای انجام شود که از آن به عنوان الگویی مناست برای واگذاری فوتبال به بخش خصوصی نام برده شود.

« تصفیه » باید صورت بگیرد

هاشم ساعدی در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: علت اینکه دست اندرکاران فقط برند و برخی دارایی های باشگاه را واگذار می کنند به این خاطر است که این دو باشگاه بدهی ها و طلبکاران پرتعدادی دارند و مشخص شدن وضعیت آنها زمان زیاد و شاید نامشخصی خواهد برد. به همین خاطر باید «تصفیه» این موارد که ممکن است چند سال طول بکشد انجام شود.

علت اینکه واگذارکننده این دو باشگاه را به طور کامل واگذار نکرده این است که باید این دو باشگاه را با کلیه بدهی‌ها و طلب‌ها و دارایی‌ها واگذار می کرد - که چون خیلی از درآمدها و بدهی‌ها مجهول است- لذا هر کسی ریسک نمی کند اینها را خریداری کند. به همین خاطر است که واگذار کننده بخشی از دارایی ها را واگذار کرده و شرکت را وارد مزایده نکرده است تا بحث «تصفیه» انجام شود.