لزوم مسدود شدن صفحات توهین کننده به پیامبر اسلام(ص) در فیس بوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از TRT، یک دادگاه در آنکارا با صدور حکمی به مسئولان شبکه اجتماعی فیس بوک دستور داد صفحاتی را که در آنها به پیامبر عظیم الشان اسلام توهین شده مسدود کنند، در غیر اینصورت این سایت در ترکیه مسدود خواهد شد.

این حکم در پی درخواست یک دادستان از دستگاه قضایی ترکیه برای پیگیری اقدامات موهن در فیس بوک صادر شد. هنوز هیچ مقام مسئولی از این شبکه اجتماعی به حکم مذکور واکنش نشان نداده است.

اقدام اعتراضی دادگاه ترکیه در ادامه اعتراضات گسترده مسلمانان سراسر جهان به توهین رسانه های غربی به مقدسات اسلام انجام می گیرد. به تازگی نیز شماری از دادستان های ترکیه شکوائیه ای را علیه یک روزنامه این کشور که اقدام به بازنشر بخش هایی از نشریه موهن «شارلی ابدو» کرده بود، تحویل دستگاه قضایی دادند.