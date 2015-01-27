یکی از قدرتمندترین خودروهای جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی جدید که از ساختاری فوق آیرودینامیک برخوردار است Corvette Z06 نام دارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو این تازه وارد را باید برجسته ترین محصول تولید شده در تاریخ 62 ساله خط تولید Corvette یاد کرد. این خودرو در شرکت شورلت که زیرمجموعه جنرال موتورز به شمار می آید طراحی و ساخته می شود.

از مهمترین ویژگیهای این محصول خلاقانه می توان به موتورسوپرشارژ و سیستم جعبه دنده اتوماتیک 8 دنده آن اشاره کرد که در کنار شاسی آلومینیومی سبک و مستحکم، ترکیبی ایده آل به نظر می رسد.

موتور جدید سوپرشارژ LT4 این خودرو 6.2 لیتر گنجایش داشته و جالب اینکه از توان خیره کننده 650 اسب بخاری برخوردار است. این مشخصات Corvette Z06 را به عنوان قدرتمندترین خودروی تولید شده در گروه خودروسازی جنرال موتورز قرار می دهد. در عین حال این خودرو را باید یکی از قدرتمندترین خودروهای تاریخ آمریکا به شمار آورد.

نخستین بار Corvette در سال 1963 تولید شد. در آن زمان این خودرو در زمره آیرودینامیک ترین خودروهای ساخته شده در جهان به شمار می آمد. اکنون جدیدترین نسخه این خودرو با بهره گیری از به روزترین فناوری های روز خودروسازی به دنیا معرفی شده است.

ساختار آلومینیومی خودرو در مقایسه با نسخه قبلی آن 20 درصد مقاوم تر شده است.

محصول جدید جنرال موتورز 297 کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت داشته و صفر تا 100 را تنها در 3 ثانیه طی می کند. این رکوردی خیره کننده برای یکی از قدرتمندترین خودروهای جهان به شمار می آید.