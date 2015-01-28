به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با عنوان تجربه پدیداری (phenomenal) و بیان ناپذیری آن برگزار می کند. چه در فلسفه تحلیلی و چه در فلسفه قاره ای تجربه پدیداری (phenomenal) از مهمترین و بنیادی ترین مباحث مربوط به آگاهی است. در این سخنرانی اینکه آیا تجربه پدیداری به قالبهای زبانی در می آید یا خیر بررسی و مباحث از این زاویه تبین خواهد شد. سخنران این نشست، مزدک رجبی است.

لازم به ذکر است زمان برگزاری این نشست دوشنبه مورخ ۱۳بهمن ماه ۹۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن ادب واقع در بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه دوم، برگزار می شود.