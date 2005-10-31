پنجمين جشنواره يك روزه هزار و يك بسم ا... در مشهد برگزار شد

محمد رضا قلي پور، معاونت فرهنگي هنري حوزه هنري خراسان رضوي، در گف وگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : هدف از برگزاري اين جشنواره اقامه باور به مقام ذات ربوبيت و متوجه ساختن ذهن هنرمند به اين مقوله است .

وي خاطر نشان كرد : در چهار رشته گرافيك ، نقاشي ، خوشنويسي و كارهاي حجمي 200 هنرمند حضور دارند كه 50 نفر از آنان در بخش آزاد شركت كرده اند .

وي تصريح كرد : حوزه هنري خراسان رضوي به جد بر اين اراده قرار گرفته است كه بستر سازي عيني و عملي را براي جوانان گونه اي عمل كند كه در واقع تعامل در يك مجموعه ديني بسترهاي ذهني را به عينيت تبديل كند. حوزه هنري بر اين باور است كه اعتقادات و باورهاي ديني مي تواند سرشار كننده ذائقه هاي هنري و داشته هاي هنرمندان عزيز باشد .



