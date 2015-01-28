برنامه دانشگاهیان برای معرفی اسلام/ توسعه فعالیتهای مجازی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی باعث شد که رهبر معظم انقلاب در نامه ای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی از آنها بخواهد درباره‌ انگیزه‌های سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنند و همچنین سعی کنند شناختی مستقیم و بی‌واسطه از دین اسلام به دست آورند .

بدیهی است تبیین کلید واژه های سخنان رهبری برای جوانان دنیا، تلاش برای نمایان کردن چهره واقعی جریان های تکفیری و تفکیک حساب این جریان های بدلی اسلامی از اسلام ناب و همت مضاعف برای وحدت امت اسلامی از جمله وظایف دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادی مرجع و تاثیرگذار است.

برهمین اساس دانشگاهیان فعالیت خود را در راستای معرفی اسلام ناب و کاهش اسلام ستیزی در جهان غرب را به شرح زیرعنوان کردند:

تقویت رویکردهای علمی در دانشگاه ها

دکتر ارسلان قربانی- معاون وزیرعلوم دولت گذشته و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی و معاون بین الملل دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: به نظر من مهمترین و تنهاترین راه در ارایه تصویر واقعی از اسلام و از بین بردن آن تصویر کاریکاتوری از اسلام و اسلام ستیزی، تقویت رویکردهای علمی در دانشگاه ها است.

توسعه روابط با دانشگاههای خارج برای ارایه تصویر واقعی اسلام

معاون روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی بر توسعه فعالیت خارج کشور تاکید کرد و گفت: گسترش گفتمان علمی با دانشگاهها و اعضای هیات علمی دانشگاه های خارجی می تواند در ارایه تصویر واقعی از اسلام کمک کند.

وی یادآور شد: هنوز تصویر از اسلام یک تصویر تروریستی و یک تصویر همراه با خشونت است، ما باید با راه اندازی کرسی اسلام شناسی به معنی واقعی آن با حضور اساتید برجسته در دانشگاه‌های دنیا، اروپای غربی حتی آمریکا در این مسیر حرکت کنیم.

ایجاد کرسی اسلام شناسی در دانشگاهها

قربانی افزود: درحال حاضر کرسی های بسیاری وجود دارد که تحت سیطره کشورهایی مثل عربستان است که متاسفانه در راستای ارایه تصویر واقعی از اسلام فعالیت نمی کنند و نتیجه فعالیت آنها داعش است. به نظر من ارایه چهره واقعی از اسلام با رویکرد علمی و ایجاد کرسی اسلام شناسی و ایرانشناسی و افزایش ارتباط بین دانشگاه‌ها تحقق می یابد.

وی افزود: اولویت برنامه دانشگاه خوارزمی نیز در همین راستا است و بیشتر به دنبال همکاری دوجنبه با دانشگاه های خارج از کشور است .

براساس این گزارش، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور و یکی از پیشگامان در این عرصه فعالیت هایی را آغاز کرده که به دنبال اجرای آن در دیگر کشورها است.

ایجاد کرسی شیعه شناسی در دانشگاه مونستر آلمان

محمدباقر قهرمانی - معاون بین الملل دانشگاه تهران درخصوص برنامه های این دانشگاه در راستای معرفی اسلام و کاهش جو اسلام ستیزی به مهر گفت: مقام معظم رهبری در مورد شناخت اسلام برای جوامع غربی سخنرانی کرده و به اهمیت این موضوع اشاره کردند، برهمین اساس دانشگاه تهران نیز با دانشگاه مونستر آلمان برای ایجاد کرسی شیعه شناسی رایزنی و هماهنگی کرد.

وی افزود: در جلسه ای که در هفته جاری با نائب رئیس مجلس آلمان برگزار شد صحبت کردیم و مقرر شد دراین زمینه به ما کمک کنند تا کرسی شیعه شناسی شکل گیرد.

توسعه فرهنگ قرآنی بین دانشجویان غیرایرانی

معاون بین الملل دانشگاه تهران افزود: از طرح های دیگر دانشگاه تهران، توسعه فرهنگ قرآنی بین دانشجویان غیرایرانی و اساتیدی است که به دانشگاه دعوت می شوند.

استفاده از ابزار ارتباطات اجتماعی توسط دانشگاهیان برای معرفی اسلام ناب

یکی دیگر از مسئولان دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از تاخیر دانشگاه ها در برنامه ریزی برای معرفی اسلام ناب از اسلام بدلی گلایه کرد و گفت: جا داشت که دانشگاه‌ها قبل از حضرت آقا در این زمینه فعالیت می کردند.

وی افزود: با توجه به افزایش ابزارهای ارتباطی و اجتماعی مانند وایبر و گجت های شبیه به این، دانشگاه‌ها می توانستند کمک زیادی برای پخش آرا و نظرات دانشگاهیان در این زمینه در دنیا داشته باشند اما متاسفانه این کار صورت نگرفت.

وی ادامه داد: امیدوارم با ابتکار حضرت آقا، دانشگاهها که محل تضارب آرا هستند بتوانند این کار را دنبال کنند.

نهادهای مهم و تأثیرگذار علمی نیز به جز دانشگاهها پتانسیل خوبی برای تحقق بخشیدن به نامه رهبری به شمار می آیند. جهاد دانشگاهی یکی از این نهادها است که هم در زمینه علمی گامهای موفقی برداشته و هم فعالیت های گسترده ای در زمینه های آموزشی و فرهنگی انجام می دهد.

محسن صادقی - مدیرکل همکاری های بین الملل جهاد دانشگاهی در همین راستا معتقد است که برای معرفی اسلام ناب محمدی باید ارتباط بین نخبگان و دانشگاهیان افزایش یابد. وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر چه ارتباط با دانشگاهیان، روشنفکران و نخبگان کشورهای مختلف زیاد شود خود به خود جو اسلام هراسی و ایران هراسی کاهش می یابد.

افزایش سهم دانشجویان خارجی

وی پذیرش دانشجوی خارجی را در این زمینه موثر دانست و افزود: فعالیت هایی که در حال حاضر صورت گرفته کافی نیست باید بیش از گذشته در این زمینه فعالیت شود.

مدیرکل همکاری های بین الملل جهاد دانشگاهی ادامه داد: سهم کشورهای دیگر از پذیرش دانشجویان خارجی ۱۵ درصد است این درحالی است که سهم ما فقط نیم درصد است که باید افزایش یافته و قوانین و مقررات دراین زمینه تسهیل شود.

برنامه های وزارت علوم؛ راه اندازی کرسی ایرانشناسی در ۳۳ کشور خارجی

دراین میان وزارت علوم به عنوان متولی کلان آموزش عالی برنامه هایی را در راستای ارایه تصویر درست از اسلام و ایران برنامه ریزی کرده است که قائم مقام وزیرعلوم در امور بين الملل و رئيس مركز همكاري هاي علمي بين المللي در وزارت علوم به برخی از آنها اشاره کرد و گفت: واحدی به نام کرسی های ایرانشناسی و زبان فارسی در مجموعه معاونت بین الملل وزارت علوم فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حدود ۳۳ کشور کرسی زبان فارسی و ایرانشناسی داریم که کرسی های ما حدود ۶۰ کرسی بین المللی است در یک روال متعادل هر سال اساتید خودمان را برای تدریس زبان فارسی و ایرانشناسی به این کشورها اعزام می کنیم.

اعطای بورس به ایرانشناسان و اسلام شناسان خارجی

رئيس مركز همكاري هاي علمي بين المللي در وزارت علوم ادامه داد: همچنین برنامه داریم از افراد برجسته و علاقمند به زبان فارسی و ایرانشناسی از کشورهای خارجی دعوت کرده و بورس در اختیارشان قرار دهیم.

وی در خصوص برنامه ریزی برای معرفی اسلام به جوامع غربی نیز گفت: اسلام شناسی یک برنامه جدید است و در حال حاضر برنامه ما این است که در طول سال آینده دو تا سه کرسی اسلام شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور ایجاد کنیم اما با توجه به علاقمندی که کشورهای خارجی از خود نشان داده اند، فکر می کنم در سال های آتی این کرسی ها رو به رشد باشند .

آیین نامه اسلام و ایرانشناسی در وزارت علوم

سالار آملی همچنین گفت: آیین نامه اسلام شناسی، ایرانشناسی و زبان فارسی شناسی از قبل نیز در معاونت بین الملل وزارت علوم تهیه شده بود.

با توجه به گسترش ابزار و امکانات ارتباطات جمعی یکی از بهترین راه ها برای معرفی اسلام و کاهش اسلام ستیزی ابزارهای مجازی است که معاونت فرهنگی وزارت علوم در این زمینه برنامه هایی را تدوین کرده است.

بین المللی کردن دانشگاه ها در حوزه فرهنگی

دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای معرفی اسلام و کاهش جو اسلام ستیزی در جهان توسط این معاونت به مهر گفت: یکی از اولویت های مدیریت فرهنگی در دانشگاه‌ها در دولت جدید، توسعه فعالیت های فرهنگی دانشگاه‌ها به سطح بین المللی است. ما همان گونه که در حوزه علمی، پژوهشی و آموزشی به دنبال بین المللی کردن دانشگاه‌ها هستیم درحوزه فرهنگی نیز درمسیر بین المللی کردن دانشگاه‌ها قدم برمی داریم.

وی یکی از بهترین زمینه ها و ابزارهای لازم در این زمینه را بهره گیری از امکانات مجازی عنوان کرد و افزود: به حمدالله دراین زمینه امکانات خوبی در اختیار فعالان فرهنگی و دانشگاهی قرار داده شده است.

توسعه فعالیت های دانشجویی در فضای مجازی برای معرفی اسلام به دنیا

ضیاءهاشمی ادامه داد: همان گونه که مشاهده کردید پیام مقام معظم رهبری نیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد اقبال بخش مهمی از جوانان دنیا قرار گرفت. ما برنامه هایی را شروع کرده‌ایم برای اینکه فعالیت دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی برای معرفی اسلام در فضای مجازی توسعه یابد، جلساتی را برگزار کرده‌ایم که زمینه و امکان مشارکت دانشجویان، اساتید و مجموعه دانشگاهیان در فعالیت های بین‌المللی و ارتباط با سایر دانشجویان و دانشگاه های خارجی توسعه یابد.

به گزارش مهر، پیام مقام معظم رهبری نقطه عطف و الگویی بود که به موجب آن دانشگاهیان و نخبگان به عنوان نهادی مرجع و تاثیرگذار با دانشگاهیان دنیا وارد گفتگو شده و اسلام را به دنیا معرفی کنند. دانشجویان و نخبگان به طور قطع به عنوان بزرگترین قشر جمعیت جوان در کشور چه در داخل و چه در خارج پتانسیل مهمی برای مبارزه با جریان ایران هراسی و اسلام هراسی به شمار می آیند.

در همین راستا این روزها یکی از موضوعاتی که به شعارهای مهم مسئولان آموزش عالی کشور تبدیل شده، بین المللی شدن دانشگاهها و افزایش پذیرش دانشجویان خارجی است. این تبادلات علمی به خودی خود دانشگاهیان خارجی را با دانشجویان و اساتید دانشگاههای اسلامی بیشتر آشنا می کند و می تواند راهکار خوبی برای نشان دادن چهره واقعی اسلام به جهانیان باشد. در این میان نقش تشکلهای دانشجویی ایرانی در خارج از کشور را نیز نمی توان نادیده گرفت.