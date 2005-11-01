تعدادي از دانشجويان و طلاب قمي به ياري مردم مناطق محروم استان كرمان شتافتند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، جمعي از طلاب مدرسه معصوميه قم و دانشجويان پس از بازديد از روستاي "حتكن" و توابع آن در استان كرمان خواستار كمك هر چه سريعتر مسئولان به مردم شدند و تداوم زندگي مردم درون چادرهاي پوسيده در فصل سرما را براي مردم بسيار سخت و دشوار دانستند.

اين گروه از طلاب و دانشجويان كه به مدت چهار روز در اين منطقه حضور يافتند كمك هاي جمع آوري شده از سوي طلاب مدرسه معصوميه قم را در ميان مردم توزيع كردند.

يك روحاني پزشك كه طي اين مدت به درمان مردم منطقه مي پرداخت در گفتگو با "مهر" در مورد نوع بيماري هاي مردم اين منطقه محروم گفت : مردم اين مناطق به دليل سوء تغذيه دچار ضعف جسماني هستند. ضمن اينكه سرماخوردگي و مشكلات پوستي از بيمارهاي رايج مردم اين منطقه است.

يكي از اعضاي گروه نيز گفت: اوضاع باوركردني نيست چون ما فكر نمي كرديم بعد از هشت ماه كه از زلزله زرند مي گذرد، مردم هنوز در چادر و با اين وضع اسفبار زندگي كنند. وي مشكل اصلي مردم منطقه را عدم وجود كانكس و سرپناه دانست.