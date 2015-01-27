برگزاری جشنواره زمستانی همدان به انسجام بین مردم و مسئولان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره زمستانی استان همدان با بیان اینکه مصادف شدن جشنواره با بهار انقلاب توفیق بزرگی برای استان همدان است، بیان داشت: بهمن، ماهی است که مردم ایران همه بت ها راشکستند و هزاران سال استبداد و خود محوری را سرنگون کردند.

وی با تاکید بر اینکه مردم با تکیه بر آموزه های دینی و رای خود مملکت را چرخاندند، افزود: همه آنهایی که در کشور ایران بودند سهم خود را به مملکت ادا کردندو هیچ فاصله ای بین مردم ایران وجود ندارد و ملت از خودخواهی به دور هستند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در ادامه سخنانمش با اشاره به فعالیت های دولت تدبیر و امید گفت: دولت به رای و خواست مردم انتخاب شد و با انتخاب آن مسیر انقلاب به مسیر و ریل اصلی خود افتاد.

عراقی با اشاره به اینکه مصداق بارز مردم سالاری در این دولت دیده می شود، عنوان داشت: همه مردم را با همه سلیقه ها در این برهه می بینیم و باید نقاط قوت را برجسته و نقاط ضعف را کمتر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال شادی مردم است، بیان داشت: امنیت موجود در کشور مرهون فداکاری شهدا و همچنین از خود گذشتگی و تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه امروز ایران در شرایط بحرانی دنیا، سرفراز ایستاده است، ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند متعال در بهترین شرایط در منطقه قرار گرفته است.

استان همدان محور توسعه خود را گردشگری قرار داده و اولویت استان اشتغال است

عراقی با بیان به اینکه انقلاب اسلامی دستآورد های بزرگی دارد و خون شهدا به هدر نرفته است، به پتانسیل های استان همدان اشاره داشت و عنوان کرد: استان همدان محور توسعه خود را گردشگری قرار داده و اولویت استان اشتغال است.

وی ادامه داد: اشتغال نیز از طریق گردشگری و صنعت و کشاورزی تعریف می شود و گردشگری محوری بوده که برای اشتغالزایی انتخاب شده است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان بیان داشت: استان همدان پتانسیل هایی همچون مردان بزرگ تاریخی، آثار تاریخی و مناظر بکر و زیبا و چهار فصل متفاوت دارد که هر کدام در نوع خود بی نظیر است.

عراقی با اشاره به اینکه زیر ساخت هایی برای مردم در حال انجام است، عنوان داشت: عزم دولت بر آماده سازی زیر ساخت ها قرار دارد و برپایی جشنواره زمستانی به انسجام بین مردم و مسئولین کمک می کند و استان همدان را به اهداف گردشگری نزدیک می سازد.

وی با بیان اینکه جشنواره زمستانی استان همدان همراه با جشن و بهار انقلاب یک ماه ادامه دارد، ابراز داشت: برنامه های سال جاری متنوع تر بوده و مدت زمان طولانی تر برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در پایان سخنانش ابراز داشت: مشارکت مردم در همه زمینه ها در دولت مد نظر قرار گرفته و با عدل جمعی کارها شکل می گیرد.