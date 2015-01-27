یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با مهر گفت: اقتصاد ایران به گونه ای است که به ارز و درآمدهای ارزی وابسته است و نقش ارز در تعادل اقتصاد ایران، نقش کاملا کلیدی است؛ این واقعیت موجود است؛ لذا قیمت ارز، مقدار آن و چگونگی برخورد با مبادلات ارزی در اقتصاد ایران نقش آفرین است؛ بنابراین اگر این نقش را در تعادل اقتصادی قبول کنیم، عرضه، تقاضا، قیمت و مقدار ارز را مشخص می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگر بخواهیم نوسانات را کنترل کنیم، باید بتوان شاخه عرضه و تقاضا را مدیریت کرد. این در حالی است که هم اکنون کشور در یک محیط متلاطم نسبت به ارز قرار دارد که البته این محیط، به دلایل سیاسی و اقتصادی ایجاد شده است، بنابراین مدیریت عرضه و تقاضای ارز، کار مهمی در حوزه تعادل اقتصادی کشور به شمار می رود؛ اما مسئولیت اصلی این داستان با بانک مرکزی است که بتواند بر اساس سیاستهای خود، این محیط را کنترل کند.

وی تصریح کرد: نظام مدیریتی ارز نقش کلیدی در حوزه اقتصاد ایران دارد و باید جایی در کشور، مسئولیت این مدیریت را قبول کند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی ایران بدون انسجام و هماهنگی تمامی بازیگران نمی‌تواند این کار را به ثمر رساند، اما اگر بانک مرکزی می خواهد عرضه و تقاضا را مدیریت کند، باید بازیگران عرضه کننده ارز را با تقاضاکنندگان آن، هماهنگ نموده و مدیریت کند.

آل اسحاق، عرضه کنندگان ارز در ایران را درآمد حاصل از نفت، صادرکنندگان، درآمدهای مختلف و سرمایه های ایرانی خارج از کشور دانست و اظهار داشت: بحث بر سر این است که بانک مرکزی چقدر بر مدیریت این عرضه کنندگان توانمند بوده است، در قسمت هایی که مربوط به دولت است، باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد، اما در بخش هایی همچون صادرکنندگان کالا که عمدتا بخش خصوصی هستند، اگر بشود سیاستهای متناسب با بیشتر کردن ارز یعنی توسعه صادرات را عملیاتی کرد؛ کار مدیریت بازار ارز ایران به خوبی پیش خواهد رفت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: همچنین اگر بتوان مجموعه علل و عواملی را که سیاستهای مرتبط با صادرات را تسهیل کرده و قوانین و مقرراتی که ریسک پذیری و جرات پذیری صادرکنندگان را برای در چرخه قرار دادن ارز حاصل از صادرات بیشتر کند، مدیریت کرد، آنگاه عرضه ارز نیز بیشتر خواهد شد، البته دولت باید این کار را با مکانیزم های تشویقی و نه اجبار صورت دهد؛ بنابراین شاخه درآمدی ارز را باید بیشتر کرد.

وی در تشریح شاخه های تقاضایی ارز نیز گفت: نیازی که تجار برای واردات، بیماران برای درمان و دانشجویان برای تحصیل دارند، باید تامین شود و در آن شکی نیست، اما باید بر روی آن مدیریت کرد؛ البته نکته اصلی بر روی مدیریت ارز به عنوان عامل پس انداز عده ای از مردم است؛ هم اکنون به دلیل فضایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، ارز به عنوان عامل حفظ ارزشها و سوداگری بر ارز، برای عده ای تلقی می شود؛ بنابراین باید با اعتمادسازی و فضاسازی، مساله نگهداری درآمدها را مدیریت کرده و حفظ ارزشها را با دلار صورت ندهیم، به نحوی که سفته بازی در بازار ارز را کنترل کرده و در رابطه با عرضه و تقاضای ارز از نظامات کنترلی بهینه استفاده کرد.

آل اسحاق معتقد است، به واقع ذخایر ارزی ایران هم اکنون بد نیست و حدود 100 میلیارد دلار پول منجمد شده ارزی برای کشور وجود دارد که به دلیل شرایط بین المللی از آن استفاده بهینه نمی شود و منجمند است، یعنی سیال نیست و نتوانسته ایم آن را خوب مدیریت کنیم؛ بنابراین مدیریت آن نیاز به روابط بین المللی و انواع اقسام سیستم های تجاری دارد.

وی اظهار داشت: ما کشور را با نفت ده دلاری هم اداره کرده ایم و فقط باید مساله مدیریت ارز را مدنظر قرار دهیم که این یکی از ارکانی است که همه به عنوان منافع ملی با سیاستگذار یعنی بانک مرکزی همراهی داشته باشند. بنابراین باید به این قضیه به عنوان منافع ملی فکر کرد و منافعی که حیاتی است که اصل نظام به خطر افتد، تهدیدهایی که در این جنگ اقتصادی مطرح است، بازی کردن با ارز است و ما به عنوان یک عامل تهدید که ممکن است منافع حیاتی ما را به هم زند، مدیریت در مساله ارز را باید مدنظر قرار دهیم.