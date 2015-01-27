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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۳۷

مرتضوی:

سرانه فضای سبز مشهد ۴ متر مربع افزایش می یابد

سرانه فضای سبز مشهد ۴ متر مربع افزایش می یابد

مشهد- شهردار مشهد از افزایش ۴ متر مربع به سرانه فضای سبز فعلی مشهد با احداث پارک های خطی و محلی خبر داد.

سید صولت مرتضوی در گفتگو با مهر بیان داشت: سرانه استاندارد فضاي سبز ۱۲ متر مربع است كه در سال گذشته سرانه فضای سبز مشهد با رسیدن به رقم  ۱۱.۳ متر مربع به ازای هر یک از شهروندان به رقمی قابل قبول و در حد استاندارد رسیده است.

وی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی برای افزایش سرانه فضای سبز  در مناطق مختلف انجام شده است ادامه داد: در سال ۹۳ این رقم به ۱۳.۳متر مربع به ازای هر شهروند خواهد رسید.

وي افزود: شهرداری مصمم است تا در دوره چهاره ساله فعالیت خود چهار متر مربع ديگر بر سرانه فضاي سبز مشهد بیفزاید.

مرتضوی در خصوص احداث و افزایش تعداد پارک ها نیز گفت: تعداد پاركهای خطي و محلي  از تعداد ۲۸۴  پارک در سال ۹۲ به تعداد ۳۴۶  پارك  در سال جاری رسیده است.

وی با  اشاره به اقتصاد زيارتی شهر مشهد اظهار کرد: توجه ويژه اي به زيرساختهای شهری از جمله توسعه و تكميل خطوط قطار شهري  و همچنین توسعه فضاي سبز، بهبود عبور و مرور و پيشگيري از آلودگي هوا شده است.

کد مطلب 2474736

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