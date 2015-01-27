بازارچه فصلی در شهرستان سلطانیه احداث خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای عمران شهری و میراث فرهنگی افزود: شهرستان سلطانیه ظرفیت لازم برای احداث بازارجه فصلی را دارد و براساس برنامه ریزی این مهم در این شهرستان عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: 5 استان پایلوت برای احداث بازارچه فصلی هستند که استان زنجان هم برای این طرح انتخاب شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: احداث باغ مقبره ملاحسن کاشی به عنوان جاذبه گردشگری به عنوان جاذبه گردشگری مذهبی انتخاب شده و در جذب گردشگر بسیار موثر خواهد بود.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان سلطانیه گفت: شهرستان سلطانیه پتانسیل لازم برای توسعه گردشگری را دارد و باید برنامه ریزی لازم برای تحق این مهم در این شهرستان تدوین شود.

پرویز خالقی با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان سلطانیه اظهار داشت: ما جلو ساخت و سازهای غیر مجاز را می گیریم و با این افراد برخورد جدی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان سلطانیه به نما و زیبایی شهرستان سلطانیه که جاذبه های گردشگری بسیاری دارد ضربه می زند.