وزرای خارجه ایران و پرتغال از کتاب روابط دو کشور رونمائی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پرتغال روزگذشته طی مراسمی از کتابی در خصوص روابط ایران و پرتغال تحت عنوان «امپراتوری باشکوه پارس، روابط ایران و پرتغال در عصرجدید» رونمایی کردند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این مراسم تصریح کرد :ایران و پرتغال روابط بسیار دیرینه ای دارند و امروز میزبان وزیر امور خارجه پرتغال هستیم و با یکدیگر در خصوص موضوعات منطقه ای وبین المللی از جمله موضوع افراطی گری و همچنین موضوع هسته ای گفتگو کردیم. همزمان با این دیدار کتاب روابط ایران و پرتغال به فارسی ترجمه شده و همراه با وزیر امور خارجه پرتغال از این کتاب رونمائی می کنیم.

لازم به ذکر است کتاب «امپراتوری باشکوه پارس، روابط ایران و پرتغال در عصر جدید» توسط نویسنده و تاریخ پژوه پرتغالی بنام ژوئائو تلش ای کونیا به رشته تحریر درآمده است که در مراسم امروز نیز حضور داشت.

این کتاب حاوی مطالب مفید و دست اولی از وضعیت دولت تازه تاسیس صفویه، شرح ظهور و زوال قدرت دریایی پرتغال در خلیج فارس و تلاش دولت پرتغال بویژه حکومت هند شرقی آن برای ایجاد اتحاد با ایران است.

اطلاعات کتاب مذکور مبتنی بر اسناد و سوابق تاریخی موجود در مراکز آرشیوی پرتغال و دیگر کشورهای اروپایی است. از این رو اثر منحصر بفردی در روابط ایران و پرتغال محسوب می شود. این کتاب نوع روابط پرتغال با دولت صفویه را متفاوت از مناسبات بقیه کشورهای اروپایی با ایران بر می شمارد. در این کتاب همچنین اشاره شده که پرتغالی ها با صفویه روابط دوستی بر قرار کردند و برای توسعه قدرت دریایی و تجارت با منطقه، وارد آب های خلیج فارس شدند.

در این کتاب نویسنده به عنوان یک محقق و پژوهشگر پرتغالی تلاش کرده است با یک برش تاریخی ۲۵۰ ساله ( ۱۷۵۰– ۱۵۰۷) در روابط ایران و پرتغال، مستندات و اسناد تاریخی روابط دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.

در فرآیند آماده سازی کتاب مذکور، مراکز پژوهشی و اسنادی پرتغال از جمله مرکز اسناد ملی Torre de Tombo و بنیاد گلبانکیان با نشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده اند.

پر واضح است که بررسی تاریخی گذشته و مطالعه فرهنگ، تمدن و مشترکات تاریخی دو کشور می تواند بر آن بخش از زمینه های مغفول در روابط دو جانبه پرتو انداخته و روند توسعه مناسبات دو کشور را در حوزه های مختلف شتاب بیشتری بخشد.

نویسنده کتاب آقای ژوئائو تلش ای کونیا از تاریخ پژوهان شناخته شده در پرتغال می باشد. وی متولد سال ۱۹۶۷ است. دارای مدرک دکترا در رشته تاریخ است و فارغ التحصیل دانشکده علوم جدید و انسانی لیسبون است. موضوع اصلی پژوهش های تاریخی وی بر محور جهان هم مرز با غرب اقیانوس هند با تاکید بر هند و خلیج فارس از نگاه اقتصادی است و همچنین مطالعات مربوط به پدیده های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی را دنبال می کند.

وی به مدت حدود یکماه در سال ۲۰۰۸ سرپرستی علمی نمایشگاه روابط پانصد ساله میان ایران و پرتغال را عهده دار بود.

وی یکی از تاریخ پژوهان شناخته شده در مراکز اسنادی پرتغال از جمله مرکز ثبت اسناد و اوراق پرتغال به نام توردی در تمبو ( Torre de Tombo ) است.