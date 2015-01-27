انقلاب اسلامی اولین حکومت بر پایه گفتمان استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر به برنامه های ایام الله دهه فجر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: ۲۸۱ ساعت برنامه با موضوع نقش رهبری در شکل گیری، پیروزی وتداوم انقلاب، همچنین بررسی خدمات نظام اسلامی دراستان وهمچنین حضور مردم در راهپیمایی تجدید میثاق با انقلاب ورهبری در ۲۲ بهمن ماه، آماده پخش است.

وی از پخش سریال ۲۶ قسمتی بیرلیک تولیدمرکز زنجان از اول بهمن ماه خبر داد و اظهار داشت: این سریال با تم طنز اجتماعی، ایام شاد و مفرحی را در دهه مبارک فجر برای مردم استان به همراه خواهد داشت.

مدیر کل مرکز صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: همچنین نقش ارزنده رزمندگان سلحشور استان زنجان درسالهای دفاع مقدس درقالب تله فیلم دریادلان با موضوع دریادلان دراین ایام رونمایی خواهد شد.

صفری تاکید کرد: در این تله فیلم که اولین اثر بلندتلویزیونی مرکز با موضوع دفاع مقدس می باشد از تکنیک های ویژه ای مانند تصویربرداری در زیرآب بهره گرفته شده است.

وی از رونمائی قطعه موسیقی ارکسترال شهید مجیدشهریاری خبر داد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: شبکه استانی صدای زنجان با تهیه و پخش ۸۵ ساعت برنامه از جمله، فجر آخشاملاری، سلام زنجان، ویژه برنامه روز ۲۲ بهمن با پوشش زنده مراسم راهپیمایی، ارتباط با شبکه های استانی صدای مراکز، برنامه آوا و نوا، آی ایشقندا، حرف حساب، کندیمیز، ساعت به وقت جوانی، فصل، خانواده، دلخوشلوق ، شریعت یولی، رهنمود، مجموعه سخنرانی هاو برنامه نمایش رادیویی را در دستور کاریی خود دارد.

صفری از تولید ۱۶ ساعت برنامه در واحد اطلاعات واخبار مرکز خبر داد و گفت: اخبار و گزارشهای ارسالی به تهران، خبر مکتوب ویژه دهه فجر، گزارش های تلویزیونی با موضوع خدمات نظام، ارتباط با شبکه خبر، تولید و پخش خبربهره برداری از طرح های عمرانی، تولید و پخش برنامه های تولیدی-تفسیری رادیوئی، تلویزیونی از جمله این برنامه ها است.