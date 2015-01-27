ساخت مجتمع نمایشی برای جشنواره تئاتر رضوی با پنج میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی گفت: جشنواره تئاتر رضوی از سال 1382 تاکنون برگزار شده که استان خراسان رضوی در نیمی از دوره ها میزبان آن بوده است و برای دهمین دوره نیز پذیرای این جشنواره خواهد بود.

وی افزود: هنرمندان تئاتر در این استان فاقد مکان اختصاصی برای فعالیت نمایشی هستند، به همین منظور پیش بینی شده با اعتباری نزدیک به پنج میلیارد ریال، یک مجتمع نمایش مجهز در شهر بجنورد ساخته شود.

مرادخانی ادامه داد: در زمینه جشنواره تئاتر رضوی حدود دو سالی است که کاری صورت نگرفته، بنابراین با اعتبار 10 میلیارد ریالی ضمن ساخت تئاتر شهر در بجنورد در نظر داریم بار دیگر جشنواره تئاتر رضوی را احیا کنیم، ان شاءالله به خوبی به نتیجه برسد.

معاون هنری وزارت ارشاد درباره سطح کیفی جشنواره توضیح داد: علاوه بر آثار شرکت کننده، 3 اثر فاخر برای تولید سفارش داده می شود، همچنین 3 اثر نمایشی بین ایران و یک کشور مسلمان با هنرمندان مطرح روی صحنه خواهد رفت.

سه دوره ابتدایی جشنواره تحت عنوان «تئاتر دینی» برگزار شده و سپس به «تئاتر رضوی» تغییر نام داده است. این جشنواره تاکنون یک دوره در اصفهان، سه دوره در تهران و پنج دوره در خراسان شمالی برگزار شده است. بیشترین مشارکت گروه‌های نمایشی در سال 1387 با ارایه 403 اثر انجام گرفته است. در آخرین دوره جشنواره تئاتر رضوی نیز از میان 148 متن نمایشی پذیرفته شده در دبیرخانه جشنواره، 9 اثر برگزیده شده‌اند. علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره باید تا پایان فروردین 1394 نمایشنامه های خود را به دبیرخانه ارسال کنند. ارزیابی متون در اریبهشت و ارزیابی آثار در تیرماه خواهد بود و اختتامیه جشنواره در شهریور برگزار می شود. گروه برگزیده هیات داوران از سوی دبیر جشنواره به دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی می شود.

شناخت اندیشه ها و زندگانی امام رضا(ع) و مضامین عالی فرهنگ رضوی، تأثیر اندیشه و آثار امام رضا(ع) در زندگی فردی و اجتماعی، شناساندن کرامت و تأثیرات رفتاری امام رضا(ع) در زندگی انسان، تبیین ابعاد علمی و اجتماعی شخصیت و سیره امام رضا(ع)، سیره عملی سبک زندگی رضوی، توجه به ظرفیت فرهنگ ها و اعتقادات بومی با محوریت فرهنگ رضوی آداب و رسوم، آیین ها و... از جمله موضوعات دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی است که ذیل جشنواره امام رضا(ع) برگزار می شود.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده (موسوم به دهه کرامت) برابر با 25 مرداد تا چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ در تمام استان‌های ایران و ۲۲۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌ها می‌توانند به سایت سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.