اتحادیه اروپا می تواند نقش فعالتری رادر مذاکرات هسته ای ایران ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویی ماشه ته، وزیر امور خارجه پرتغال که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از حرکت روبه جلو پرتغال برای توسعه مناسبات با کشورمان استقبال و تصریح کرد: همکاریهای دو کشور می تواند در عرصه های مختلف گسترش یابد .

محمد جواد ظریف افزود :دو کشور ظرفیت های مناسبی برای افزایش همکاری های اقتصادی دارند و بخش های خصوصی دو کشور موتور اين همکاری ها محسوب می شوند .

وزیر امور خارجه کشورمان بر ارتقاء همکاری های دو کشور در صنعت توریسم و روابط تنگاتنگ اتاق های بازرگانی دو کشور تاکید کرد.

محمد جواد ظریف رویکرد کنونی کشورهای اروپائی در خصوص مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران وگروه 1+5 مبنی بر مخالفت با اعمال فشار و تحریم جدید علیه ایران و فرصت دادن به دیپلماسی را مثبت ارزیابی وتصریح کرد : با این وجود اتحادیه اروپا می تواند نقش فعال تری را در مذاکرات هسته ای ایفا کند.

وزیر امور خارجه پرتغال ایران را یکی از مهمترین بازیگران در منطقه خاورمیانه خواند که می تواند به تثبیت اوضاع و حفظ ثبات و آرامش در منطقه کمک کند .

رویی ماشه ته همچنین ابراز امیدواری کرد؛ مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 هرچه سریعتر به نتیجه برسد .

وی بر حق جمهوری اسلامی ایران در داشتن انرژی صلح امیز هسته ای تاکید کرد.