ناپولی به رده سوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابتهای سری آ ایتالیا دوشنبه شب پی گرفته شد که در یکی از مهمترین بازی‌های برگزار شده تیم ناپولی برابر جنوا 2 بر یک برنده شد. در این بازی گونزالو ایگواین هر دو گل ناپولی را در دقایق 7 و 75(پنالتی) به ثمر رساند. در آنسوی میدان نیز ایاگو فالکو در دقیقه 56 تنها گل حریف را به ثمر رسید.

ناپولی با این پیروزی 36 امتیازی شد و در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم های یوونتوس و رم به ترتیب با 49 و 42 امتیاز اول و دوم هستند.

در دیگر بازی برگزار شده اودینزه در زمین امپولی 2 بر یک برنده شد.