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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۵۷

هفته بیستم سری آ؛

ناپولی به رده سوم جدول صعود کرد

ناپولی به رده سوم جدول صعود کرد

تیم فوتبال ناپولی با غلبه بر جنوا ره رده سوم جدول رده‌بندی سری آ ایتالیا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابتهای سری آ ایتالیا دوشنبه شب پی گرفته شد که در یکی از مهمترین بازی‌های برگزار شده تیم ناپولی برابر جنوا 2 بر یک برنده شد. در این بازی گونزالو ایگواین هر دو گل ناپولی را در دقایق 7 و 75(پنالتی) به ثمر رساند. در آنسوی میدان نیز ایاگو فالکو در دقیقه 56 تنها گل حریف را به ثمر رسید.

ناپولی با این پیروزی 36 امتیازی شد و در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم های یوونتوس و رم به ترتیب با 49 و 42 امتیاز اول و دوم هستند.

در دیگر بازی برگزار شده اودینزه در زمین امپولی 2 بر یک برنده شد.

کد مطلب 2474761

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