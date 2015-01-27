ارایه خدمات به سکونتگاه های حاشیه ای از دغدغه های شرکت برق زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی در جریان بازدید محمد اسماعیلی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از این شرکت، افزود: با تلاش و همت پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در ایام الله دهه مبارک فجر، 399 پروژه با اعتبار بیش از 120 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآورشد: امید است با افتتاح این طرح ها رضایتمندی باری تعالی و مردم شریف و ولایت مدار استان فراهم شود.



کاظمی اظهارکرد: یکی از چالشهای پیش روی صنعت توزیع برق موضوع ارایه خدمات شهری به سکونتگاه هایی است که در حاشیه شهر و روستاها قرار گرفته اند که طبق دستورالعمل ابلاغی و همچنین به استناد ماده 8 قانون اساسی، شرکت های توزیع برق نمی توانند به سکونت گاه های غیر رسمی حاشیه شهر و روستا انشعاب برق واگذار کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: این موضوع نیز موجب شده است که اغلب ساکنین این مناطق از انشعاب برق غیرمجاز استفاده کنند و صدمات و آسیب های جبران ناپذیری به شبکه های توزیع برق وارد آید.



وی در خصوص بهره مندی مردم از انرژی پاک و ارزان سلولهای خورشیدی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال اندک مردم از خرید یارانه ای سلولهای خورشیدی که جزو نعمت های بی عارضه و پاک محسوب می شود، لازم است مسوولین تشویق مردم به استفاده از این انرژی وزارت نیرو را یاری کنند.



محمد اسماعیلی نماینده مردم شهرستان زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تشکر از عملکرد خوب شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: امید است با تشریک مساعی با سایر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بتوانیم مشکلات پیش روی صنعت برق را در خصوص موارد یاد شده مرتفع کنیم.



در پایان این دیدار نماینده مردم شهرستان زنجان در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیرعامل این شرکت و هیات همراه از ساختمان تازه تاسیس 'فهام' که بصورت هوشمند طراحی شده است و با پنل های خورشیدی، انرژی خود را تامین می کند و در ایام الله دهه مبارک فجر امسال افتتاح می شود، بازدید کردند.