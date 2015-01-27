ژاپن برای آزادی گروگانش از دست داعش به کمک اردن چشم دوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین ساینس مانیتور در گزارشی نوشت که دیپلمات ژاپنی در پی مذاکره با مقامات اردنی با هدف آزادی «کنجی گوتو» گروگان ژاپنی اسیر گروه داعش است.

بر این اساس مقامات ژاپنی از هرگونه اظهار نظر مستقیم درباره محور مذاکرات «یاسوهیده ناکایاما» معاون وزیر خارجه این کشور در اردن امتناع ورزیدند.

در همین رابطه «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل اعدام « هارونا یو کاوا» گروگان ژاپنی توسط گروه تروریستی داعش را محکوم کرد.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز ضمن محکوم کردن اقدام داعش و سربریدن یکی از دو گروگان ژاپنی از آغاز تلاشها برای رهایی گروگان دوم خبر داده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آخرین تحقیقات نشان می دهد ویدئوی منتشر شده داعش از سر بریدن گروگان ژاپنی حقیقت داشته و ساختگی نبوده است.

شایان ذکر است که ژاپن به ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه و عراق کمک مالی کرده است. داعش خواستار 200 میلیون دلار برای نکشتن این دو گروگان شده بود.