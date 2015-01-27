جشنواره تئاتر فجر بهترین مکان برای محک نمایشنامه های شهرستانی است

ابوالفضل فرهادی که برای شرکت در سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر در تهران به سر می برد، در گفتگو با مهر افزود: جشنواره بینالمللی تئاتر فجر برای کارگردانانی که خارج از تهران ساکن هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا میتوانیم به واسطه آن کارهایمان را نشان دهیم و خودمان را محک بزنیم.
وی با اشاره به وضعیت تئاتر در استان فارس بیان کرد: یکی از مسائل اساسی که در بزرگ ترین شهر و مرکز استان فارس با آن روبه رو هستیم، کمبود سالنهای اجرایی است.
وی ادامه داد: تنها یک سالن بلک باکس وجود دارد که فعالان تئاتر باید برای اجرا در آن، ماهها صبر کنند.
فرهادی که به عنوان برگزیده جشنوارههای مناطق از شیراز با نمایش «کسوف» در این دوره از جشنواره حضور دارد، در مورد اجرای این متن گفت: برای اولین بار این نمایشنامه را زمانی خواندم که قرار بود به عنوان پایاننامه دانشجویی در آن بازی کنم. از آن زمان و بعد از خوانش متن، بسیار علاقمند شدم تا آن را اجرا کنم.
او افزود: این اثر به بحرانی میپردازد که در سرزمین ما و کشورهای همسایه وجود دارد و هنوز هم افراد بسیاری قربانی آن یعنی خطرات مین میشوند.
فرهادی با اشاره به اجرای این اثر توسط کارگردانان بسیار، به ویژه خود ایوب آقاخانی نویسنده نمایشنامه، عنوان کرد: طبیعتا به واسطه اجراهای متعدد این متن توسط کارگردانان مختلف، کار ما در پرداخت این نمایش سختتر خواهد بود، بر این اساس تلاش کردیم تا با نگاه و اجرایی متفاوت، آن را بار دیگر به صحنه ببریم.
نمایش «کسوف» نوشته ایوب آقاخانی و کار ابوالفضل فرهادی، یک شنبه پنجم بهمن ماه، ساعتهای 16 و 18 در تئاتر باران اجرا میشود. سپیده اسدسنگابی، اشکان فرهادی و ابوالفضل فرهادی بازیگران این نمایش اند. 15 این نمایش دی ماه در تالار استاد هودی شیراز به روی صحنه رفت و تا 30 دی ماه پذیرای مخاطبان هنر نمایش بود.
برگزاری سیوسومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری اردشیر صالح پور تا 12بهمن در تهران ادامه دارد.
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