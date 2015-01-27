رونالدو باید تنبیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو در بازی روز شنبه با کوردوبا بر روی ادیمار مرتکب خطا شد و کارت قرمز مستقیم گرفت. وی که به تازگی جایزه برترین بازیکن سال جهان را گرفته پس از آن از طریق شبکه‎های اجتماعی از مدافع کوردوبا عذرخواهی کرد.

نیمار گفت: رونالدو اشتباهی انجام داد اما گاهی اوقات بازیکنان تحریک می‌شوند. صحبت کردن درباره این موضوع برای کسانی که آنجا حضور ندارند، آسان است. البته ما مجاز به انجام چنین کارهایی نیستیم و فکر می کنم او باید جریمه شود.

وی افزود: این اتفاق برای زیدان هم افتاد. حتی برای خود من. شما باید در این خصوص بر روی خودتان کار کنید.

رای رونالدو در خصوص این پرونده روز چهارشنبه اعلام می‌شود.