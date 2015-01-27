معاون فرهنگی وزیر فرهنگ به ملاقات بانوی سالخورده رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوشنبهشب ۶ بهمن به تماشای نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» به کارگردانی هادی حجازیفر در سیوسومین جشنواره تئاتر فجر نشست.
این نمایش ۱۰۰ دقیقهای که در بخش مرور آثار سال ۹۳ تئاتر ایران در جشنواره شرکت کرده است و برپایه متن نمایشنامه «ملاقات بانوی سالخورده» نوشته فردریش دورنمات نمایشنامهنویس بزرگ سوئدی اجرا شد. «ملاقات بانوی سالخورده» چند ماه پیش، در قالب اجرای عموم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.
«ملاقات بانوی سالخورده» مانند دیگر آثار دورنمات دارای زمینههایی از گناه و مکافات عمل است. دورنمات این زمینهها را نه تنها در نمایشنامهها که در داستانهای خود به ویژه رمانهای پلیسی خود به کار برده است. این نمایشنامه سال ۸۶ توسط حمید سمندریان پدر تئاتر ایران در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.
اما گروه اجراکننده این نمایش به کارگردانی هادی حجازیفر یک گروه از دانشجویان و علاقهمندان بودند که کار خود را به صورت تلفیقی از اجرای عروسکی و صحنهای، ارائه کردند.
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