هرمزگان نیاز جدی به ساخت بیمارستان های جدید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح سه شنبه در بازدید از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بیان داشت: تغییرات بسیار چشمگیری در این بیمارستان به عنوان تنها بیمارستان مرجع استان هرمزگان نسبت به سالهای گذشته صورت گرفته و هم اکنون از تجهیزات پزشکی بسیار خوبی برخوردار است.

وی افزود: اما با توجه به جمعیت و نیاز استان هرمزگان، بیمارستان شهید محمدی به تنهایی پاسخگوی مردم نبوده و نیاز به ساخت حداقل دو بیمارستان همچون مرکز شهید محمدی در این استان هستیم.

هاشمی با بیان اینکه خدمات بسیار خوبی در این بیمارستان به مردم استان ارایه می شود، تصریح کرد: اما با وجود تمام تلاش ها کمبودهای بهداشتی و درمانی در هرمزگان بسیار جدی است.

وی با بیان اینکه کمبود تخت های اورژانس، سی سی یو و آی سی یو یکی از مهمترین کمبودهای بهداشتی درمانی هرمزگان است، افزود: با استاندار هرمزگان صحبتهایی در خصوص همکاری هر چه بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور ارتقاء خدمات بهداشتی و افزایش تخت های بیمارستان داشتیم و امیدواریم بتوانیم مصوبه آن را از معاون اول رییس جمهور بگیریم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در مجموع ما در کوتاه مدت سعی در تجهیز بیمارستان های هرمزگان داریم، اما برنامه اصلی و اولویت مهم ما ساخت بیمارستان های جدید در این استان است.

هاشمی با بیان اینکه امیدواریم از نظر اعتباری قدم های ضروری و موثری برای هرمزگان برداریم، ابراز داشت: دولت تمام تلاش خود را انجام می دهد، اما ما از بخش خصوصی نیز دعوت می کنیم برای سرمایه گذاری در عرصه بهداشت و درمان وارد عمل شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر بخش خصوصی وارد عرصه شود و مجوز و تسهیلات مورد نیاز به این بخش اعطا شود، به طور یقین روند رشد و توسعه شاخص های بهداشتی و درمانی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

بهره برداری از برخی پروژه های بهداشتی، شرکت در نشست شورای اداری هرمزگان و بازدید از مرکز مشاوره زنان آسیب پذیر بندرعباس و بیمارستان های این شهر از جمله برنامه های وزیر بهداشت در این استان بوده است.

بازدید از شهرستان محروم بشاگرد و ویزیت رایگان بیماران این شهرستان و همچنین بهره برداری از چند پروژه بهداشتی در شرق هرمزگان از جمله برنامه های وزیر بهداشت در روز سه شنبه است.